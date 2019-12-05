ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ
ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດ ກັບທ່ານພຽນດົນ ສຸທັມ ທີ່ປຶກ
ສາດ້ານການເງິນ ເພື່ອຊື້ເຮືອນ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ. ທ່ານ
ພຽນດົນ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບ ຫລາຍໆຢ່າງ ຈະຕັດສິນໃຈປ່ຽນວິຊາອາຊີບໃໝ່ ເຂົ້າ
ຮັບການອົບຮົມເພື່ອຢືມເງິນຈາກທະນາຄານມາຊື້ເຮືອນ. ລະບົບການຊື້ຂາຍເຮືອນຊານ
ຢູ່ໃນນະຄອນມົງເຣອານເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານພຽນດົນ ສຸທັມ ທີ່
ປຶກສາດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຊອກຫາຊື້ເຮືອນຢູ່ໃນເຂດນະຄອນມົງເຣອານ
(Montreal) ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ ປະເທດການາດາ. ການຊື້ເຮືອນບ່ອນ
ຢູ່ອາໄສໃຫ້ເປັນສົມບັດຂອງຕົນເອງນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການ ກວດສອບດ້ານການເງິນ
ຫຼາຍຢ່າງ ແລະຄວາມສະຫຼລັບຊັບຊ້ອນກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານພຽນດົນ ສຸທັມ
ຈະມາອະທິບາຍສູ່ເຮົາຟັງ.
ການມີເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດແມ່ນຄວາມຝັນຂອງທຸກໆຄົນທີ່ເປັນການ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່. ແຕ່ວ່າບ້ານເຮືອນເຫລົ່ານີ້ມີລາ
ຄາແພງ ພ້ອມທັງມີຄວາມສະຫລັບຊັບຊ້ອນໃນດ້ານການຢືມເງິນ ເພາະສະນັ້ນການຢືມ
ເງິນຊື້ເຮືອນ ຕ້ອງມີນາຍໜ້າເປັນຜູ້ປຶກສານຳພາ. ທ່ານພຽນດົນ ສຸນທັມ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວ
ຊານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນວ່າ:
ລະບົບການຊື້ເຮືອນໃນແຕ່ລະບ່ອນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນບາງຢ່າງ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນນັ້ນ
ກໍຄື ພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ ແລະສິນເຊື່ອ ຫຼືເຄຣດິດ (credit) ຊຶ່ງທ່ານ
ພຽນດົນ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ລູກຄ້າຂອງທ່ານພຽນດົນ ນອກຈາກເປັນຊາວການາດາເຊື້ອສາຍລາວແລ້ວ ຍັງມີຊົນ
ຊາດອື່ນໆອີກ ທີ່ພາກັນຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ມາຂໍການແນະນຳ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້
ກ່າວດັ່ງນີ້:
ສຳລັບບັນດາປະຊາຊົນການາດາເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດຊື້ເຮືອນຢູ່ ເປັນ
ຂອງຕົນເອງໄດ້ນັ້ນ ທ່ານພຽນດົນ ໄດ້ກ່າວສະຫລຸບ ເຖິງໂຄງການເຮືອນຫຼວງຂອງລັດ
ຖະບານ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງເປັນໝູ່ບ້ານລາວ ແລະມີຊື່ບ້ານລາວຕ່າງໆສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນການສຳພາດກັບທ່ານພຽນດົນ ສຸທັມ ທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດພົວພັນດ້ານການ
ເງິນ ເພື່ອຊ່ວຍຢືມເງິນຈາກທະນາຄານ ມາຊື້ເຮືອນ ຢູ່ໃນນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດ
ການາດາ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ