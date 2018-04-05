ທ່ານແຄວິນ ກອງສະມິດ ພໍ່ຄ້າຂາຍກາເຟ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຢູ່ລັດວໍຊິງຕັນ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳ ແລງວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມ ທ່ານແຄວິນ ກອງສະມິດ ນັກທຸລະກິດຂາຍກາເຟ
ແລະນໍ້າຊາຫວານ ທີ່ເມືອງແວນຄູເວີ ລັດວໍຊິງຕັນ ທາງເໜືອສຸດ ຂອງ ສະຫະຫະລັດ.
ທ່ານແຄວິນ ແມ່ນລູກບ້ານຫລານເມືອງປາກເຊ ມີພອນສະຫວັນດ້ານຄ້າຂາຍ ທີ່ມີເຊື້ອ
ສາຍຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກຄອບຄົວ. ທ່ານແຄວິນໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບ ຢ່າງອື່ນມາກ່ອນ
ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈມາເຮັດການຄ້າສ່ວນໂຕຢ່າງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ສ່ວນວ່າຄວາມ
ເປັນມາ ຂອງທ່ານແຄວິນ ເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ
ດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານໄປໂອ້ລົມກັບທ່ານແຄວິນ
ກອງສະມິດ ນັກທຸລະກິດຕັ້ງຮ້ານຂາຍກາເຟ ແລະເຄື່ອງດື່ມຊາຫວານເຢັນທີ່ຮ້ອງວ່າ
Bubble Tea ເປັນຮ້ານນ້ອຍໆຕັ້ງຢູ່ໃນສະໜາມກິລາຂອງເມືອງແວນຄູເວີ ລັດວໍຊິງ
ຕັນ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ບໍລິການປະຊາຄົມຢູ່
ແຖວນັ້ນມາ ຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດໄດ້ແປດປີແລ້ວ.
ກາເຟແມ່ນເຄື່ອງດື່ມສາກົນຍອດນິຍົມຂອງ ຊາວຢູໂຣບ ອາເມຣິກາ ແລະອື່ນໆ ທີ່ປະ
ຊາຊົນໂລກພາກັນດື່ມຢູ່ຕະຫລອດ ແລະມີຮ້ານຂາຍກາເຟຢູ່ຕາມເຂດເມືອງຕ່າງໆທີ່
ເປັນບ່ອນຊຸມນຸມເຕົ້າໂຮມກັນ. ນອກຈາກນັ້ນຢູ່ຕາມໂຮງການ ແລະບໍລິສັດການຄ້າທີ່
ສຳຄັນ ກໍມີກາເຟໄວ້ຕ້ອນຮັບແຂກ ແລະພະນັກງານດື່ມກັນຢ່າງບໍ່ຂາດ. ການດື່ມກາເຟ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປກັບປະເພນີຂອງໃຜລາວເຊັ່ນວ່າ ປະເທດເອເຊຍນິຍົມການ
ດື່ມກາເຟຮ້ອນໃນຍາມຕອນເຊົ້າ ໃສ່ນໍ້ານົມຂຸ້ນ ມາຈາກກະປອງ ຫລືໃສ່ຄຣີມກາເຟ
ນໍ້າຕານ ແລະກາເຟເຢັນໃສ່ນໍ້າກ້ອນ ຄົນເອເຊຍສ່ວນໃຫຍ່ ຈະບໍ່ມັກດື່ມກາເຟດໍາລ້າໆ.
ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວຢູໂຣບ ແລະອາເມຣິກາ ເຂົາເຈົ້າມັກດື່ມກາເຟຮ້ອນ ທີ່ບໍ່
ປະສົມກັບຫຍັງໝົດ ຫລືໃສ່ແຕ່ຄຣີມ ແລະນໍ້າຕານໜ້ອຍນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານແຄວິນ ກອງສະມິດ ແມ່ນລູກບ້ານຫຼານເມືອງປາກເຊ ທ່ານສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີ B.A in Leadership & Ministry ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Multnomah,
ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລຄິຣສຕຽນ ທີ່ເກົ່າແກ່ແຫ່ງນຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ
ຂອງນະຄອນພອດແລນ ລັດອໍຣິກັນ. ທ່ານແຄວິນ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບຫຼາຍຢ່າງມາ
ກ່ອນ ແຕ່ບໍ່ມັກຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານ ແລະພັນລະຍາ ຍານາງໃຈ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ມາເຮັດ
ທຸລະກິດເປີດຮ້ານຂາຍກາເຟເປັນຂອງໂຕເອງ ຊຶ່ງທ່ານແຄວິນໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານແຄວິນມີເຊື້ອສາຍມາຈາກຄອບຄົວນັກທຸລະກິດ ເພາະສະນັ້ນທ່ານຈຶ່ງມີປະສົບ
ການຈາກການສັງເກດ ແລະຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງທາງດ້ານເຮັດທຸລະກິດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວ
ເຖິງລາຍໄດ້ທີ່ນຳເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ຊະນິດກາເຟທີ່ທ່ານບໍລິການ ແລະການດື່ມກາເຟ
ດັ່ງນີ້:
ຮ້ານຂາຍກາເຟຂອງທ່ານແຄວິນ ເປັນຮ້ານນ້ອຍໆ ຕັ້ງຢູ່ໃນສະໜາມກິລາຂອງນະຄອນ
ແວນຄູເວີ ທີ່ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຂອງປະຊາຄົມ ແຂກຄົນທີ່ມາທ່ຽວເບິ່ງການແຂ່ງຂັນກິ
ລາ ແລະລາຍການອື່ນໆຢູ່ຕະຫຼອດ. ນອກຈາກຂາຍກາເຟແລ້ວ ກໍມີເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ເປັນ
ຂອງຫວານອື່ນໆ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງລາຄາການຂາຍກາເຟຂອງທ່ານດັ່ງນີ້:
ທ່ານແຄວິນ ແລະພັນລະຍາ ຍານາງໃຈ ກອງສະມິດ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບຂາຍກາເຟມາດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ທີ່ໄດ້ພົບໜ້າພໍ້ຕາບັນດາລູກຄ້າ
ຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມື້. ທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງຄວາມມັກຮັກກັບໜ້າທີ່ວຽກການດັ່ງນີ້:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທຸກໆໜ້າທີ່ວຽກການແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ດັ່ງໂຕຢ່າງການ
ເຮັດທຸລະກິດຮ້ານຂາຍກາເຟເປັນຂອງຕົນເອງ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ. ທ່ານແຄວິນ ແລະຍານາງໃຈ ພ້ອມດ້ວຍພວກລູກສາວນ້ອຍໄດ້ພາກັນຫາຢູ່ຫາກິນດ້ວຍຄວາມດຸໝັ່ນມ່ວນຊື່ນ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ດີມາສູ່ຄອບຄົວຢ່າງ
ໜ້າພາກພູມໃຈ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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