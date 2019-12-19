ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາ
ທ່ານໄປພົບກັບ ທ່ານໄກເພັດ ອິນທິສອນ ນັກລົບເກົ່າສະໄໝສົງຄາມ ອີຣັກ ຊຶ່ງໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊ້ານ ດ້ານ IT ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເອກກະຊົນ. ທ່ານໄກເພັດ ແລະຄອບ
ຄົວຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນຊິຄາໂກ ລັດອິລລິນອຍ ທາງພາກກາງຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານໄກເພັດ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແລະໜ້າສັນ
ລະເສີນ. ອັນດັບຕໍ່ໄປ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳການສຳພາດດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານ.
ສຸພາສິດລາວ ໄດ້ສອນໄວ້ວ່າ “ຊີວິດຄືການຕໍ່ສູ້ ສັດຕູຄືຢາກຳລັງ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງໃນ
ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ເຖິງຈະຍາກເທົ່າໃດກໍຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນ ແລະຄວາມຍາກ
ລໍາບາກເຫລົ່ານັ້ນ ຈະນຳມາສູ່ຜົນສຳເລັດໃນບັ້ນປາຍ.
ບັດນີ້ເຮົາມາເວົ້າເຖິງຊີວິດຄວາມເປັນມາຂອງທ່ານໄກເພັດ ອິນທິສອນ ເກີດຢູ່ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດກັບຄອບຄົວ ໃນປີ 1979 ຕັ້ງແຕ່
ອາຍຸໄດ້ 12 ປິ. ທ່ານໄກເພັດ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັບບັນດາເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວທົ່ວໆໄປ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃນຊຸມປີ 1970. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຜ່ານກັບ
ບັນຫາການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ເກືອບທຸກດ້ານ ເຊັ່ນວ່າພາສາ ວັດທະນາທຳ ແລະສິ່ງແວດ
ລ້ອມ. ຫຼັງຈາກທ່ານໄກເພັດ ສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍໃນປີ 1987 ແລ້ວ
ທ່ານໄດ້ສະໝັກເຂົ້າຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານມາຣິນ (Marines) ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ
\ເປັນເວລາສີ່ປີ ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດ ທີ່ໃຫ້ຄວາມອຸບປະກາລະແລະເພື່ອຈະໄດ້
ຮັບທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ.
ໃນປີ 1991 ເວລາເກີດສົງຄາມອີຣັກ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ພາຍຸລະເລຊາຍ” ຫຼື Desert Storm
ນັ້ນ ທ່ານໄກເພັດ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສູ້ລົບຢູ່ແນວໜ້າ. ເວລານັ້ນ ທ່ານໄກເພັດ
ສັງກັດຢູ່ໜ່ວຍສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດຕູ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ລາຍງານຈຸດຂອງສັດຕູ
ບອກໃຫ້ເຮືອບິນ ແລະກອງປືນໃຫຍ່ທຳການໂຈມຕີໃສ່ຈຸດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານໄກເພັດ
ໄດ້ເລົ່າເຖິງຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນຈົນເຖິງຕອນໄດ້ໄປສູ້ລົບຢູ່ແນວໜ້າວ່າ:
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ເປັນເວລາສີ່ປີຕາມກຳນົດ ແລະໄດ້ຊັ້ນສິບ
ໂທ. ທ່ານໄກເພັດ ຊຶ່ງໄດ້ລາອອກ ມາໃຊ້ຊີວິດເປັນພົນລະເຮືອນ ເລີ້ມເຂົ້າມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ເພື່ອສະແຫວງຫາວິຊາອາຊີບທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ໂດຍອາໄສທຶນການສຶກສາ
ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານໄກເພັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
ທ່ານໄກເພັດ ສຳເລັດປະລິນຍາໂທ ຝ່າຍວິສະວະກອນດ້ານຂໍ້ມູນ ຫຼື IT. ປັດຈຸບັນນີ້ກຳ
ລັງເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເອກກະຊົນ. ວຽກງານຂອງທ່ານໄກເພັດແມ່ນ ຜູ້ອອກແບບ
ໃຊ້ຄອມພິວເຕີໂປແກຣມເປັນຜູ້ເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ
ແລ້ວ ທ່ານໄກເພັດ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄປນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງການ ເປັນປະຈຳເໜືອນ
ດັ່ງຫຼາຍໆຄົນພຽງແຕ່ໃຫ້ມີຄອມພິວເຕີ້ເຮັດວຽກໃຊ້ຢູ່ບ້ານເທົ່າ ນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໄກເພັດ
ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານໄກເພັດ ອິນທິສອນ ຊຶ່ງໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າຮັບໃຊ້
ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະໄດ້ດຳລົງຊີວິດເປັນພົນລະ
ເມືອງດີ ເປັນເວລາ 40 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານມີໜ້າທີ່ວຽກງານ ມີບ້ານເຮືອນ
ຢູ່ເປັນຂອງຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະລູກສອງຄົນ ທີ່ນະຄອນຊີຄາໂກ ລັດ
ອິລລິນອຍ. ນີ້ແມ່ນຜົນສຳເລັດ ແລະຄວາມຝັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.
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