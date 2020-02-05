ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບ ກັບທ່ານເດດ ເຕັນເສລີ ອະດີດນັກບັນຊີ ຢູ່ທະ
ນາຄານ ມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ ແລະຍັງເປັນອະດີດ ນັກເຕະບານທີມຊາດ
ຂອງລາວ. ເປັນດ້ວຍເຫດຜົນອັນໃດທ່ານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ລາອອກກິນເບ້ຍບຳນານ
ຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼັງຈາກທ່ານກັບຄືນມາ ຈາກການໄປ ຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ. ປັດ
ຈຸບັນນີ້ ທ່ານໃຊ້ຊີວິດບຳນານ ແລະການເປັນຢູ່ຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາ
ການໂອ້ລົມກັບທ່ານເດດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫຼາຍໆທ່ານພາກັນເຮັດວຽກຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະເກີນໄປກວ່າກຳນົດອອກກິນເບ້ຍ
ບຳນານ. ຫຼາຍໆທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດໄປກ່ອນອອກກິນເບ້ຍບຳນານ ໂດຍບໍ່ມີໂອກາດ
ໄດ້ຊົມຊື່ນ ກັບໝາກຜົນທີ່ໄດ້ສ້າງມາ. ການຕັດສິນໃຈອອກກິນເບ້ຍບຳນານບໍ່ເປັນທີ່
ງ່າຍດາຍສຳລັບຫຼາຍໆທ່ານ ເພາະຍັງຮັກວຽກງານ ຮັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະລາຍ
ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຫຼາຍໆທ່ານຜູ້ທີ່ກຳລັງບຳນານພາກັນ ໃຊ້ຊີວິດເຮັດກິດຈະການ
ຕ່າງໆປະຈຳວັນຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະນີ້ໄດ້ເປັນຈຸດຫັນປ່ຽນຊິວິດໃນບັ້ນປາຍ.
ທ່ານເດດ ເຕັນເສລີ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນມົງເຣອານ ປະເທດການາດາ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 1979. ທ່ານແມ່ນອະດີດນັກເຕະບານທີມຊາດລາວ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງ
ພັກຜ່ອນກິນເບ້ຍບຳນານ. ທ່ານເດດເຄີຍເປັນນັກບັນຊີ ຢູ່ທະນາຄານມົງເຣອານມາ
ເປັນເວລາ 33 ປີ. ໃນປີ 2012 ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບຄືນໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວ
ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນເມືອງລາວນັ້ນ ທ່ານໄດ້ພົບວ່າ ບັນດາເພື່ອນ
ຝູງຂອງທ່ານຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຈາກໂລກນີ້ໄປແລ້ວໂດຍບໍ່ມີວັນຈະກັບຄືນມາ.
ການພົບເຫັນສະພາບການດັ່ງກ່າວ ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເດດ ຫັນປ່ຽນຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດຝັນໄວ້ກ່ອນ. ຫຼັງຈາກເດີນທາງກັບມາແຕ່ປະເທດ
ລາວ ທ່ານໄດ້ລາອອກຈາກວຽກງານມາກິນເບ້ຍບຳນານ ຊຶ່ງທ່ານເດດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ທີ່ນະຄອນມົງເຣອານ ຜູ້ກິນເບ້ຍບຳນານໄດ້ຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບ ພ້ອມທັງ
ເງິນເບ້ຍລ້ຽງປະຈຳເດືອນຈາກຫຼາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບໜ້າທີ່ການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍ
ລິສັດເອກກະຊົນ ແລະລັດຖະບານ ຊຶ່ງທ່ານເດດ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ ຈະປະກອບໄປດ້ວຍອາຫານການກິນມາກມາຍ. ແຕ່ສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນໄພຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຖ້າຫາກບໍ່ລະມັດລະວັງໃນການບໍລິໂພກ ໂດຍ
ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງແລ້ວ ລະບົບເຜົາໄໝ້ພະລັງງານຢູ່ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຊ້າລົງ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອ້ວນພີແລະມີໄຂມັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນທ່ານເດດພ້ອມດ້ວຍ
ພັນລະຍາ ແລະບັນດາເພື່ອນທີ່ມີອາຍຸສູງ ໄດ້ພາກັນອອກກຳລັງກາຍຢູ່ເປັນປະຈຳ
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ກິລາແມ່ນຢາວິເສດ ການເຕະບານແມ່ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງທ່ານເດດ ມາແຕ່ສະໄໝ
ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຈົນຕົກມາເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ. ຢູ່ນະຄອນມົງເຣອານ ບັນ
ດາຜູ້ຊາຍໃນສັງຄົມລາວ ໄດ້ຕັ້ງທີມເຕະບານ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ສ້າງຄວາມຮັກ
ແພງໃກ້ຊິດ ຊຶ່ງທ່ານເດດໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍດັ່ງນີ້:
ນັັ້ນແມ່ນໂຕຢ່າງການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານເດດ ເຕັນເສລີ ສະມາຊິກສັງຄົມລາວທີ່
ປະເທດການາດາ ກຳລັງມ່ວນຊື່ນນກັບການອອກກິນເບ້ຍບຳນານ.
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