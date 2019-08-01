ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການ
ສຳພາດ ກັບ ທ່ານບຸນທັນ ທັມມະວົງ ອະດີດນັກສຶກສາ ຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ຕົກຄ້າງ
ຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ ໃນຊຸມປີ 1990 ຊຶ່ງເປັນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ສະຫະພາບໂຊ
ຫວຽດລົ້ມສະຫຼາຍ. ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນບໍລິວານຂອງໂຊຫວຽດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍເລີ້ມ
ນະໂຍບາຍ ທີ່ເປັນເອກກະລາດ ແລະປົກຄອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ
ພວກນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ປະເທດໂປແລນ ກໍເລີ້ມພາກັນປະທ້ວງລະບອບການ
ປົກຄອງໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຫຼາຍປີຕໍ່ມາ ທ່ານບຸນທັນໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດລາວເພື່ອ
ເຮັດທຸລະກິດ ແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ຖືກຈັບ ແລະຕິດຄຸກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເປັນເວລາສີ່ປີ. ປະສົບການ
ຂອງທ່ານບຸນທັນເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານບຸນທັນ ທັມມະວົງ ແມ່ນອະດີດນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ເຄີຍໄດ້ໄປຮຽນ ຢູ່
ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ. ຕໍ່ມາໃນຊຸມປິ 1980 ທ່ານກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ຮວມຢູ່ ໃນຈຳນວນນັກ
ສຶກສາລາວ 33 ຄົນທີ່ຖືກສົ່ງໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດໂປແລນ ຝ່າຍສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ແຕ່
ໄດ້ປ່ຽນມາຮຽນ ຝ່າຍລັດຖະສາດ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຜູ້ນຳນັກສຶກສາລາວເຄື່ອນ
ໄຫວດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນໂປແລນ. ທ່ານບຸນທັນ ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະບັນດານັກ
ສຶກສາລາວ ພາປະທ້ວງຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕອນໃນນີ້ວ່າ:
ແຕ່ຫຼັງຈາກໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາ ການປະທ້ວງຢູ່ປະເທດໂປແລນ ໃນຊຸມປີ 1990 ດຳເນີນ
ໄປສຸດຂີດແລ້ວ ທ່ານບຸນທັນ ຈຶ່ງຢາກປ່ຽນທິດທາງໃໝ່ ຄືຕົກມາໃນປີ 2004 ທ່ານຈຶ່ງ
ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປປະເທດໄທ ເພື່ອກະກຽມໄປເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່
ແຮ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນທັນໄດ້ກ່າວຕອນນີ້ວ່າ:
ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານບຸນທັນ ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຄາດ
ຝັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງອັນນຳ
ພາໄປສູ່ ການຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກໃນເວລາຕໍ່ມາ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານບຸນທັນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງປະສົບການ ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຄຸກເປັນເວລາສີ່ປີ
ຕໍ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ປັດຈຸບັນນີ້ ທ່ານບຸນທັນ ຢູ່ກັບຄອບຄົວ ຊຶ່ງມີພັນລະຍາທີ່ເປັນຊາວໂປແລນ ມີລູກຊາຍ
ນຶ່ງຄົນ ແລະລູກສາວນຶ່ງຄົນ. ພວກອະດີດນັກສຶກສາລາວສ່ວນນຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່
ທີ່ໂປແລນ ແລະອີກສ່ວນນຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕາມປະເທດຢູໂຣບ ເຊັນເຢຍ
ຣະມັນ ອັງກິດ ແລະຝຣັ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ