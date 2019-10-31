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ຊີວິດຊາວລາວ

ສຳ​ພາດ​​ ພວກ​ລູກ​ຫຼານ ແລະ​ພໍ່​ແມ່​ ໃນ​ວັນ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຜີ ຮາ​ໂລ​ວີນ ປະ​ຈຳ​ປີ

ການ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນຮາ​ໂລ​ວີນ (ບຸນ​ຜີ) ຢູ່​ຕາມ​ເດີ່ນ​ບ້ານ ທີ່​ເມືອງ​ອາກ​ລິງ​ຕັນ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະບາຍດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາລົບ ​ມື້​ນີ້​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ ແມ່ນ​ວັນສະ​ຫຼອງ​ບຸນ ຮາ​ໂລ​ວີນ (Halloween) ຫຼືບຸນ​ຜີ ປະ​ຈຳ​ປີຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຢູ​ໂຣບ. ພໍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ດິນ ໃນ
​ຕອນ​ແລງ​ມື້​ນີ້ ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈະພາ​ກັນ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປັນ​ຜີ ໃສ່ໜ້າ ກາກທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ
ແລະໃສ່ຊຸດ​ຕ່າງໆ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືຖົງ ແລະຄຸ ​ຍ່າງ​ເລາະ ໄປຕາມ​ບ້​ານ​ເຮືອນ ​ແລ້ວເຄາະ​
ປະ​ຕູຂໍ​ເຂົ້າ​ໜົມ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລ​າວ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳແລງ​
ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ຈະ​ນໍາ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັ​ບ​ພວກ​ເດັກ​ແລະ​ຜູ້​ໃຫຍ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເພີ​ນີ
​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ຜີ​ຮາ​ໂລ​ວີນ​ ​ຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສ​ະ​ຫວັນຈະ​ນຳ​ເລື້ອງ​ນີ້​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​
ຕໍ່​ໄປ.

ບ້ານ​ເຮືອນ​ທີ່​ຕົກ​ແຕ່ງ ຄື​ກັນ​ກັບ​ຜີປ່າ​ຊ້າ ຢ​ູ່​ທີ່​ເມືອງ​ອາ​ກ​ລິງ​ຕັນ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.
ບ້ານ​ເຮືອນ​ທີ່​ຕົກ​ແຕ່ງ ຄື​ກັນ​ກັບ​ຜີປ່າ​ຊ້າ ຢ​ູ່​ທີ່​ເມືອງ​ອາ​ກ​ລິງ​ຕັນ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ການ​ສະ​ຫລອງ​ບຸນ​ຜີ ຮາ​ໂລ​ວີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ລະ​ດູ​ຮ້ອນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໄປ ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທີດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ບັດນີ້ແມ່ນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້​ຫຼົ່ນ
​ຕົ້ນ​ໄມ້ກຳ​ລັງປ່ຽນຈາກສີ​ຂຽວ ມາ​ເປັນ​ສີ​ເຫລືອງ ແດງງົດ​ງາມ ແລະ​ຕົກຫລົ່ນຢູ່​ຕາມ​
ໜ້າ​ດິນ​ ພ້ອ​ມ​ທັງ​ມີອາກາດເຍືອກ​ເຢັນ ຊຶ່ງບອກ​ເຖິງ ບັນ​ຍາກ​າດ​ບຸນ​ຮ​າ​ໂລ​ວິນ
(Halloween) ຫຼື​ບຸນ​ຜີ. ປ​ະ​ເພີ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດກັນ​ມາຢູ່​ໃນປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບ
ເມື່ອຫຼາຍພັນປີກ່ອນ. ບຸນ​ຜີ​ຮາ​ໂລ​ວີນ ແມ່ນບຸນ​ປະ​ເພ​ນີໂບ​ຮານຂອງ​ຊາວ​ແຊ​ລ​
ຕິກ (Celltic) ທີ່​ຮູ້​ກັນຢູ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້​ແມ່ນປະ​ເທດອັງ​ກິດ ໄອ​ຣ໌​ແລນ ແລະ​ສະ​ກັອດ​
ແລນ​ທີ່ນັບ​ຖື​ຜີພົວ​ພັນ​ກັບພວກແມ່​ມົດ ຜູ້ມີເວດ​ມົນ​ຄາ​ຖາ. ບຸນ​ຮາ​ໂລ​ວີນ​ໄດ້​ຖືກຊາວ
ຢູໂຣບນຳ​ເອົາ​ມາເຜີຍແຜ່​ໃນສະ​ໄໝເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລີ້ມມາ​ຕັ້ງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃໝ່​ທີ່​
ຮ້ອງວ່າອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.​ ແຕ່​ຕົກມາ​ເຖິງ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່ ການ​ສະຫຼອງບຸນ​ຮາ​ໂລ​ວີນໄດ້​ຖືກ​
ດັດ​ແປງໄປ​ຕາມ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ ແລະວິ​ວັດ​ທະ​ນາຂຶ້​ນມາເປັນ​ການ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ
ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງຊຸດ​ເປັນ​ຜີ ຊຸດຕ່າງໆ ໜ້າ​ກາກ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ຕ້ອງ​ມີ​ເຂົ້າ​ໜົມໄວ້ໃຫ້
​ພວກເດັກ​ນ້ອຍທີ່ມາ​ຂໍ. ຢູ່​ຕາມ​ຮ້​ານ​ຄ້າ ​ບ້ານ​ເຮືອນຖືກ​ຕົກ​ແຕ່ງໃຫ້​ເປັນ​ປ່າ​ຊ້າທີ່​ໜ້າ
​ຢ້ານ ພ້ອມ​ດ້ວຍໝາກ​ອຶ​ສີ​ເຫລືອງ ຄວັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ໜ້າຜີ ແລ້​ວ​ໃຕ້​ທຽນ​ໄຂ​ໃສ່​ໄວ້​
ທາງ​ໃນໃຫ້​ມີ​ແສງ​ອອກ​ມາ​ ນອກ​ນັ້ນ ​ກໍ​ມີ​ຕົ້ນ​ໝາກ​ສາ​ລີ​ແຫ້ງ ອັນເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​
ຂອງລະ​ດູ​ເກັບ​ກ່ຽວ.

ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຄ່ຳ​ຄືນມື້​ນີ້ ພວກ​ຜູ້​ໃຫຍ່ພາ​ກັນ​ຊຸມ​ແຊວ​ພາ​ຕີ້ (party) ສ່ວນພວກ​ເດັກ
​ນ້ອຍພາ​ກັນ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງເປັນຜີ ແລະໃສ່​ຊຸດ​ຕ່າງໆອອກ​ໄປ​ເລາະເຄາະ​ປະ​ຕູ ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ໜົມ​
ຢູ່​ຕາມບ້ານໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ຊຶ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາ​ກັນ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ​ຣິກ ອໍ​ຣ ທ​ຣິຕ (Trick or Treat)
ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ “ມາ​ຫລອກ​ກິນ”ດັ່ງ​ທີ່ນາງແຊ​ຣາ ກອງ​ສະ​ມິດ ອາ​ຍຸ 10 ປີ ​ເປັນ​ນັກ​
ຮຽນ​ທີ່ດີ​ເດັ່ນ ແລະ​ສະ​ຫຼຽວ​ສະ​ຫຼາດ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ:

ນາງ​ແຊ​ຣາ ກອງ​ສະ​ມິດ ​ອາ​ຍຸ 10 ປີ ແຕ່ງ​ໂຕ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຍິງ.
ນາງ​ແຊ​ຣາ ກອງ​ສະ​ມິດ ​ອາ​ຍຸ 10 ປີ ແຕ່ງ​ໂຕ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຍິງ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ນາງ​ແຊ​ຣາ ກອງ​ສະ​ມິດ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຂ້າ​ນ້ອຍ​ຊື່​ວ່​າ​ແຊ​ຣາ ກອງ​ສະ​ມິດ ອາ​ຍຸ 10 ປີ ກຳ​ລັງ​ຮຽນ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ຫ້າ. ປີ​ນີ້​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ນຸ່ງ​
ເຄື່ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຍິງ ແຕ່​ລະ​ປີ​ຂ້າ​ນ້ອຍນນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ບໍ່​ຄື​ເກົ່າ ປີ​ກາຍ​ນີ້​ໄດ້​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປັນ
ເປັນ​ໝາກ​ອຶ ສຳ​ລັບ​ປີ​ໜ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ເທື່ອ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຫຍັງ. ແຕ່​ລະ​ປີ​ຂະ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ຂະ​ໜົມ​
ຫຼາຍ ແລະ​ກໍ​ກິນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ກ່ອນ​ຊິ​ກິນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ກ່ອນ ແຕ່​ລະ​ປີ​ພໍ່​ແມ່​ຂະ​
ນ້ອຍ​ພາ​ໄປ​ເລາະ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ໜົມ ແລະ​ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ເອື້ອຍ​ຂະ​ນ້ອຍ​ພາ​ໄປ ແຕ່​ວ່າ​ເອື້ອ​ຍ​ຂະ
​ນ້ອບ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ລາວ​ບໍ່​ໄປ​ຂໍ​ຂະ​ໜົມ​ອີກ. ເວ​ລ​າ​ຂະ​ນ້ອຍ​ໃຫຍ່​ຂະ​ນ້ອຍ​ຢາກ​ເປັນ​ນັກ
​ບັນ​ຊີ ແລະ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ.”

ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ ພໍ່​ຂອງ​ນາງ​ແຊ​ຣາ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​
ບຸນ​ຮາ​ໂລ​ບິນ​ດັ່ງ​ນີ້:

ຜີ​ດິບ ຮາ​ໂລ​ວີນ
ຜີ​ດິບ ຮາ​ໂລ​ວີນ
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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສ​ຳ​ພາດ ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ້າວ​ຫຼ້າ​ນ້ອຍ ຈັນ​ທະ​ຄຳ ອາ​ຍຸ​ສີ່​ປີ ເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ຮຽນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ອະ​ນຸ​ບານ ລາວ​ມີ
​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​ທີ່​ໄດ້​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປັນ​ໜ່ວຍ​ປາບ​ປາມ​ຈາ​ລະ​ຈົນ ແລະໃຫ​ຍ່​ມາ​ຢາກ​ເປັນ​ຄົນ​ດັບ​ເພີງ ລາວກ່າ​ວສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ວ່າ:

ທ້າວ​ຫລ້າ​ນ້ອຍ ຈັນ​ທະ​ຄຳ ອາ​ຍຸ 4 ປີ ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປັນ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈາ​ລະ​ຈົນ
ທ້າວ​ຫລ້າ​ນ້ອຍ ຈັນ​ທະ​ຄຳ ອາ​ຍຸ 4 ປີ ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ເປັນ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈາ​ລະ​ຈົນ
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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ້າວ​ຫລ້າ​ນ້ອຍ ຈັນ​ທະ​ຄຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ຍ​າ​ນາງສົມ​ຈັນ ໄຊ​ບໍ​ລິ​ວົງ ຢູ່ທີ່​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເຄີຍ​ໄດ້​ຕົກ​ແຕ່ງ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ບຸນ​ຜີໃຫ້​ພວ
ກ​ລູກໆເວ​ລາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ນ້ອຍ ​ບັດ​ນີ້ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫຍ່​ກັນ​ໝົດ​ແລ້ວ ແຕ່ຍັງ​ໄດ້ສືບ​ທອດ​
ຕົກ​ແຕ່ງ​ໃຫ້​ພວກຫຼານ​ນ້ອຍ. ຍາ​ນາງສົມ​ຈັນ ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາ​ຍ ແລະ​ປຽບ​ທຽບກ່ຽວ​ກັບ
​ປະ​ເພ​ນີການສະ​ຫຼອງບຸນ​ຜີ​ຢູ່ເຂດທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ຍັງປະຕິ​ບັດ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ປະເທດ​ລາວ​ສູ່
​ຟັງດັ່ງ​ນີີ້:

ຜີ​ໂຕ​ນີ້ ​ບໍ່​ບອກ​ຊື່ວ່າ​ແມ່ນ​ໃຜ.
ຜີ​ໂຕ​ນີ້ ​ບໍ່​ບອກ​ຊື່ວ່າ​ແມ່ນ​ໃຜ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ສົມ​ຈັນ ໄຊ​ບໍ​ລິ​ວົງ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ບຸນ​ຮາ​ໂລ​ວີນ ​ແມ່ນນ​ບຸນ​ຜີທີ່​ຕົກ​ຖືກວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປີ ແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ວັນ​ພັກ
​ທາງ​ການ.

ໝາກ​ອຶ ສຳ​ລັບໄວ້​ຕົກ​ແຕ່ງ​ ບຸນ​ຜີຮາ​ໂລ​ວີນ.
ໝາກ​ອຶ ສຳ​ລັບໄວ້​ຕົກ​ແຕ່ງ​ ບຸນ​ຜີຮາ​ໂລ​ວີນ.

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