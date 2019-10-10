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ຊີວິດຊາວລາວ

ສຳ​ພາດ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ ກອງ​ປະ​ຊຸມອົງ​ການ​ໂຮມ​ລາວ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ປະ​ຊ​າ​ທິ​ປະ​ໄຕ

​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​"ອົງ​ການໂຮມ​ລາວ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ປະ​ຊ​າ​ທິ​ປະ​ໄຕ" ທີ່​ລັດ​ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕາ ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ວັນ​ທີ 22, 23 ແລະ 24 ກັນ​ຍາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວ ​ໃນ​ຕ່າງ​ແດນ ຂອງວີ​ໂອເອ
ປະ​ຈຳ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ນີ້ ເຮົາຈະ​ນຳ​ເອົາກາ​ນ​ໂອ້​ລົມແລະຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ຂອງບັນ​ດາ
ສະ​ມາ​ຊິກ​ອົງ​ກ​ານຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ຢູ່ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​“ອົງ​ການ​ໂຮມ​ລາວ ເພື່ອ​ສັນ
​ຕິ​ພາບແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ” ທີ່ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ລັດ​ມິນ​ເ​ນ​ໂຊ​ຕາ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເຫລົ່າ​ນີ້ ແມ່ນມາ​ຈາກ ສິບກວ່າອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ທາງການ​ເມືອງ
ຂອງ​ລາວ ຢູ່ນອກ​ປະ​ເທດ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ ຂອງກອງປະ​ຊຸ​ມ​ ກໍ​ເພື່ອ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​
ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ເປັນ​ກ້ອນ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ ​ດັ່ງກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ມາ​
ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບຕໍ່​ໄປ.​

ສັນ​ຍາ​ລັກ ອົງ​ການ​ໂຮ​ມລາວ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.
ສັນ​ຍາ​ລັກ ອົງ​ການ​ໂຮ​ມລາວ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.
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ເຊີນ​ຟັງ​ການສຳ​ພາດ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ ກອງ​ປະ​ຊຸມອົງ​ການ​ໂຮມ​ລາວ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ປະ​ຊ​າ​ທິ​ປະ​ໄຕ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ 10 ກວ່າ​ອົງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງການ​ເມືອງ​ຂອງ
ລ​າວ ຈາກສະ​ຫະ​ລັດ ກາ​ນາ​ດາ ຝ​ຣັ່ງ ນິວ​ຊີ​ແລນ ແລະ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ໄດ້ເດີນ​ທາງ
ໄປເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ ຢູ່ລັດມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕາ ທາງພາກ​ກາງ​ເໜືອ​ສຸດ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະ​ຊຸມ “ອົງ​ການ​ໂຮມ​ລາວ ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ.” ຈຸດ​ປະ​
ສົງກໍ​ເພື່ອທ້ອນ​ໂຮມການ​ຈັດ​ຕັ້ງທີ່ໄດ້​ແຈກຢາຍກັນ​ຢູ່ທົ່ວທຸກທະວີບມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ
ກວ່າ​ສີ່ສິບ​ປີແລ້ວ​ນັ້ນ ໃຫ້​ເຂົ້າມາເປັນ​ກ້ອນ​ເປັນກຸ່ມ ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ແລະ​ການ​ທ້ອນ​ໂຮມ
​ທາງການ​ເມືອງ​ຂອງ​ລາວ​ຢູ່ນອກ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເປັນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ.

ເຈົ້າຟ້າຊາຍ​ ສຸຣິ​ວົງ ​ສ​ະ​ຫ​ວ່າງ ອົງຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ລາດ​ຊະການ​ແຜ່ນ​ດິນ ທີ່​ພຳ​ນັກ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ພ້ອ​ມ​ດ້ວຍ​ພະ​ຊາ​ຍາ ເຈົ້າ​ຍິງ​ຈັນ​ສຸກ (ກາງ) ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນ​ໃຫ້ ສະ​ເດັດ​ມາ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ.
ເຈົ້າຟ້າຊາຍ​ ສຸຣິ​ວົງ ​ສ​ະ​ຫ​ວ່າງ ອົງຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ລາດ​ຊະການ​ແຜ່ນ​ດິນ ທີ່​ພຳ​ນັກ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ພ້ອ​ມ​ດ້ວຍ​ພະ​ຊາ​ຍາ ເຈົ້າ​ຍິງ​ຈັນ​ສຸກ (ກາງ) ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນ​ໃຫ້ ສະ​ເດັດ​ມາ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ.

ທ່ານ​ເຄືອບ ດວງ​ພະ​ຈັນ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານກອງ​ປະ​ຊຸມໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງນີ້
ສູ່ວີ​ໂອ​ເອຟັງ​ວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ​ເຄືອບ ດວງ​ພະ​ຈັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ “ອົງ​ການ​ໂຮມ​ລາວເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ” ເຈົ້າ ​ຄຳ
​ຫຼວງ ໜໍ່​ຄຳ ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ເອກ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​
ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍເຖິງ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ ແລະໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ທ່ານ ​ສູ່ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດກັບ ເຈົ້າ​ຄຳ​ຫຼວງ ໜໍ່​ຄຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຄຳ​ແຜ້ວ ​ລັຖ​ມ​ະ​ນີ ກໍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ​ທີ່ມີ​ບົດ​ບາດ ​ໃນ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ
​ເມືອງ​ລາວຢ່າງ​ບໍ່​ລົດ​ລະ. ທ່ານ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກປະ​ເທດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​
ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມຄັ້ງ​ນີ້ ແລະໄດ້ກ່າວ​ເຖິງ​ເລື້ອງທີ່​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ຂອງກາ​ນ ຈັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ການ​ຂອງເມືອງລາວ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ​ຄຳ​ແຜ້ວ ລັ​ຖ​ມະ​ນີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຈົ້າຟ້າຊາຍ​ ສຸຣິ​ວົງ ​ສ​ະ​ຫ​ວ່າງ ຊົງສະ​ແດງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ຊໍ​ອີ້ ກ່ອມອ​າລົມ​ບັນ​ດາ​ແຂກ​ຜູ້​ມີ​ກຽດ ​ອັນ​ເປັນ​ປະ​ເພ​ນີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຊາວນະ​ຄອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ.
ເຈົ້າຟ້າຊາຍ​ ສຸຣິ​ວົງ ​ສ​ະ​ຫ​ວ່າງ ຊົງສະ​ແດງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ຊໍ​ອີ້ ກ່ອມອ​າລົມ​ບັນ​ດາ​ແຂກ​ຜູ້​ມີ​ກຽດ ​ອັນ​ເປັນ​ປະ​ເພ​ນີ​ພື້ນ​ເມືອງ​ຊາວນະ​ຄອນຫຼວງ​ພະ​ບາງ.

ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາສຸ​ພາບ​ບຸ​ຣຸດເຫລົ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ມີສະ​ຕີ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍເຊື້ອ​ສາຍ​ລ​າວ ​ທີ່​
ໜ້າ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ຄື ຍາ​ນາງຣັ​ຊ​ນີ ອິນ​ທະ​ວົງ-ບຸບ​ຜ​າ. ຍ​າ​ນາງ​ກໍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່ ມີ​ບົດ
​ບາດ ໃນການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ​ສົງ​ເຄາະແລະ​ໄດ້​ຖື​ໂອກາດນີ້​ເດີນ​ທາງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ
ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດກັບ ຍາ​ນາງ​ຣັ​ຊ​ນີ ອິນ​ທະ​ວົງ ບຸບ​ຜາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ບຸນ​ເຮັ່ງ ບົວ​ພາ ຈາກ​ປະ​ເທດຝ​ຣັ່ງ​ ຊຶ່ງ​ເປັນນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​
ຢ່າ​ງຫ້າວ​ຫັນຄົນ​ນຶ່ງ ກໍໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດນີ້ ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່
ວີ​ໂອ​ເອວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ​ບຸນ​ເຮັ່ງ ບົວ​ພາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ລາຍ​ການ ​ດ້ວຍ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ສີ​ສຸກ ສີ​ແພງ​ພັນ ຈາກ​ປະ
​ເທດ​ກາ​ນາ​ດາ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ນີ້:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ທ່ານ​ສີ​ສຸກ ສີ​ແພງ​ພັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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0:00 0:01:36 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ກອງ​ປະ​ຊຸມເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ວັນ ໄດ້​ສິ້​ນ​ສຸດ​ລົງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈົບ​ງາ​ມ ແລະມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ
​ຮ່ວມປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ພັນ​ຄົນ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໂຕ​ເລກເກີນ​ຄາດ​ໝາຍ.

ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງການ​ເມືອງ​ລາວ ​ຈາກ​ທະ​ວີບ​ຕ່າງໆທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ.
ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງການ​ເມືອງ​ລາວ ​ຈາກ​ທະ​ວີບ​ຕ່າງໆທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ.

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