ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ ກ່ອນທ່ານຈະໄດ້ອຳລາ ຈາກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນເພື່ອກັບຄືນສູ່ ສປປ ລາວ ຫລັງຈາກມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເວລາ 3 ປີເຕັມແລ້ວຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນສິ່ງພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ ແລະສະຫະລັດ ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ທີ່ນີ້. ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄຳພັນ ອັ່ນລາວັນ ອາດຈະແຕກຕ່າງໄປຈາກບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນກ່ອນໆ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ມາປະຈຳການຢູ່ສະຫະລັດໃນຕຳແໜ່ງໃດນຶ່ງ ຢ່າງໜ້ອຍກໍນຶ່ງຄັ້ງ ກ່ອນຈະຖືກມອບໝາຍໃຫ້ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມປະຈຳສະຫະລັດ ແລະການາດາ ຊຶ່ງທ່ານຖືວ່າ ນີ້ເປັນປະສົບການໃໝ່ຂອງທ່ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໃນການສຳພາດກ່ອນທ່ານຈະອອກເດີນທາງກັບປະເທດໃນມື້ອື່ນນີ້ວ່າ:
ໃນການເຮັດພາລະໜ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ປະຕິດບັດຕາມຖະແຫລງການຮ່ວມລະຫວ່າງລາວ ແລະສະຫະລັດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບກວມລວມ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໄປໃນປີ 2016 ຕອນທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີໂອບາມາຢ້ຽມຢາມລາວ ແລະກໍຮອດວັນຄົບຮອບ 5 ປີໃນປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາດັ່ງນີ້:
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານມະນຸດສະທຳເລື້ອງຂຸດຄົ້ນຫາກະດູກຂອງທະຫານອາເມຣິກັນຫາຍສາບສູນ 573 ຄົນ ໃນປາງສົງຄາມຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າຜ່ານມາສາມາດຂຸດຄົ້ນແລະສົ່ງໃຫ້ສະຫະລັດໄດ້ທັງໝົດ 288 ຄົນແລ້ວ ແລະຍັງກະດູກຂອງອີກ 285 ຄົນ ທີ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຄົ້ນຫາຕໍ່ໄປ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫລັງຈາກທ່ານປະຕິບັດງານມາໄດ້ປະມານປີນຶ່ງ ກໍມີບັນຫາການຂວ້ຳບາດທາງວີຊາເນື່ອງຈາກວ່າຄະນະລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳແລະລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ໃນເລື້ອງຮັບເອົາຄົນລາວທີ່ບໍ່ມີສັນຊາດອາເມຣິກັນກັບຄືນປະເທດ ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວບໍ່ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າສະຫະລັດໄດ້ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ ປີ 2020 ຈົນເຖິງເດືອນກຸມພາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳພັນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ເມື່ອການຂວ້ຳບາດດ້ານວີຊາຂັ້ນໜັກໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ແລະກໍມີການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສອງຝ່າຍເພີ້ມຂຶ້ນ ທ່ານຄຳພັນສະຫລຸບໃຫ້ຟັງວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນສອງຊາດໄດ້ຖືກຮັດແໜ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງມັນໝາຍເຖິງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ໃນນາມເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມປະຈຳສະຫະລັດປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມການມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານລາວ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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