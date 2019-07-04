ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາຣົບ ມື້ນີ້ ວັນພະຫັດ ທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2019 ແມ່ນວັນຊາດ ຫລື
ວັນສະຫລອງເອກກະລາດ ຄົບຮອບ 243 ປີຂອງສະຫະ ລັດອາເມຣິກາ. ເພາະສະນັ້ນ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຈະນໍາເອົາການສຳພາດກັບ ດຣ. ພະມະຫາຈັນ
ດາພອນ ຈັກກະວາໂຣ ຮອງເຈົ້າອາວາດວັດລາວພຸດທະວົງ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງ
ຕັນ ມາສະເໜີທ່ານ ກ່ຽວກັບການນຳພາສະຫຼອງບຸນຢ່າງໃດ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນໍາ
ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດ ແມ່ນວັນຊາດ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຄົບ
ຮອບ 243 ປີຫລັງຈາກໄດ້ປະກາດເອກກະລາດ ຈາກອັງກິດ ໃນປີ 1776. ເພາສະນັ້ນ
ເປັນວັນພັກລາດຊະການຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວອາເມຣິການ ພາ
ກັນສະຫຼອງກັນຢ່າງຄຶກຄື້ນ ເຊັ່ນວ່າກິນເຂົ້າປ່າ ໄປທ່ຽວແຄມທະເລ ຢູ່ຕາມເມືອງ
ຕ່າງໆ ມີການເດີນສວນສະໜາມ ສະແດງຄອນເສີດ ເຂົ້າຮ່ວມງານພາຕີ ແລະດື່ມ
ຢ່າງສະໜຸກສະໜານ. ສ່ວນປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດມະຫາ
ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ພາການຫ້າງຫາເດີນທາງມາຈາກທາງໃກ້ ແລະໄກ ເພື່ອມາ
ເຕົ້າໂຮມ ນັດພົບກັນ ຢູ່ທີ່ວັດລາວພຸດທະວົງ ເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ່ເມືອງແຄັດ
ແລັດ ລັດເວີຈີເນຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນປະ
ມານ 32 ໄມລ ຫຼືປະມານ 51 ກິໂລແມັດກວ່າໆ.
ດຣ. ພະມະຫາ ອາຈານຈັນດາພອນ ຈັກກະວາໂຣ ຮອງເຈົ້າອາວາດວັດລາວພຸດທະ
ວົງ ທີ່ໄດ້ນຳພາສັງຄົມລາວສະຫຼອງກັນມາແຕ່ຊຸມປີ 1990 ໄດ້ເລົ່າສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ເພື່ອສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາຮ່ວມງານ ຄະນະກຳມະການວັດລາວພຸດທະ
ວົງ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາບັນດານັກສິນລະປີນພື້ນເມືອງ ແລະສິນລະປິນສະໄໝໃໝ່ມາ
ຮ່ວມສະແດງໃນແຕ່ລະປີ ພະອາຈານຈັນດາໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ວັດວາອາຮາມແມ່ນສະຖາບັນສາສະໜາ ແລະສູນກາງເຕົ້າໂຮມພົບພໍ້ສັງສັນກັນ ໂດຍ
ສະເພາະວັດເປັນບ່ອນທຳພິທີທາງສາສໜາ. ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເດີ່ນວັດໄດ້ກາຍ
ມາເປັນຕະຫລາດນັດ ບ່ອນທີ່ບັນດາແມ່ຄ້າຊາວຂາຍທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງລັດ ນຳ
ເອົາເຄື່ອງປູກຂອງຝັງມາວາງຂາຍ. ນອກນັ້ນກໍມີອາຫານການກິນແລະສິນຄ້າຕ່າງໆ
ຊຶ່ງພະອາຈານຈັນດາ ໄດ້ເລົ່າມ້ວນທ້າຍ ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ບັນຍາກາດສະຫຼອງບຸນວັນຊາດອາເມຣິກາ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ອາກາດຈະຮ້ອນ ຢູ່
ທີ່ເດີ່ນຈະມີສຽງດົນຕີຟົດສະໜັ່ນ ມີຄວັນໄຟຈາກຮ້ານຂາຍປີ້ງໄກ່ທີ່ນຳເອົາກິ່ນອັນ
ຫອມຫວນ ມານຳສາຍລົມເຂົ້າສູ່ດັງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄປທ່ຽວຊົມອົດບໍ່ໄດ້ ພາກັນ ເຂົ້າ
ແຖວລໍຖ້າຊື້ອາຫານພື້ນເມືອງລາວ ທີ່ຫາກິນໄດ້ຍາກນັ້ນ.
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