ຍານາງວັນເນົາ ຫລວງສີໂຍທາ ຫົວໜ້າ ພະແນກຜະລິດ ບໍລິສັດ ເຮັດເຄື່ອງຊ່ວຍ ຜ່າຕັດຫົວໃຈ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ວັນທີ 8 ເດືອນມີນາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເປັນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ເພາະ
ສະນັ້ນ ໃນສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ຈຶ່ງໄດ້ນຳ
ເອົາການສຳພາດ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອ
ສາຍລາວມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ. ສຳລັບວັນພະຫັດມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ຍານາງວັນເນົາ
ຫຼວງສີໂຍທາ ຫົວໜ້າພະແນກຜະລິດເຄື່ອງແຫຍ່ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ
Lake Region Medical ທີ່ລັດມີນີໂຊຕາ ມາສະເໜີທ່ານ ສ່ວນຄວາມເປັນມາຂອງ
ຍານາງວັນເນົາ ວ່າເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ເຮົາໄດ້ຍິນ ແລະໄດ້ເຫັນເປັນພິຍານ
ຫລັກຖານກ່ຽວກັບບັນດາແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ພາກັນວາງບົດບາດ
ອັນສຳຄັນຢູ່ໃນໜ້າທີ່ວຽກການປະຈຳວັນ ພ້ອມທັງອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງ
ບໍ່ມີຄວາມອິດເໝື່ອຍ. ຍານາງວັນເນົາ ຫຼວງສີໂຍທາ ກໍແມ່ນສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອ
ສາຍລາວໂຕຢ່າງອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງເປັນຫົວໜ້າ
ພະແນກນຶ່ງ ທີ່ຜະລິດເຄື່ອງປິ່ນປົວຫົວໃຈ ຫລືເຄື່ອງແຫຍ່ເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ໃຫ້
ແກ່ພວກນາຍແພດໃຊ້ຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆ. ບໍລິສັດ Lake Region Medical ໄດ້
ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໃນປີ 1960 ໂດຍສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບັດນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກມາເປັນບໍລິ
ສັດໃຫຍ່ຂອງຄອບຄົວ ທີ່ມີສາຂາຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ. ຢູ່ໃນບໍລິສັດແຫ່ງນີ້ ມີພະນັກງານ
ຫລາຍໆຊາດ ເຮັດວຽກຢູ່ດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງຍານາງວັນເນົາ ໄດ້ເລົ່າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນຂອງ
ການມາເຮັດວຽກສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງວັນເນົາ ໄດ້ເລົ່າເຖິງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຫາ
ເງິນມາຊ່ວຍຄອບຄົວ. ດ້ວຍຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນຂັນແຂງ ຍານາງຈຶ່ງໄດ້ກ້າວຂຶ້ນ
ມາເປັນຫົວໜ້າພະແນກຜະລິດຕະພັນ ແລະຄວບຄຸມພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ
ຊຶ່ງຍານາງວັນເນົາໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແມ່ນເວທີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ ສະມັດຕະ
ພາບ ຄວາມສາມາດ ແລະອິດສະພາບໃນການປະກອບວິຊາຊີບ. ໂດຍສະເພາະ
ຢ່າງຍິງ ພວກແມ່ຍິງຈະສາມາດເຮັດວຽກຫາເງິນໄດ້ຫລາຍກວ່າພວກຜູ້ຊາຍ. ກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງນີ້ ຍານາງວັນເນົາໄດ້ອະທິບາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດເປັນເວລາ
ດົນກວ່າສີ່ທົດສະວັດຜ່ານມາແລ້ວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ມາຢູ່ປະເທດດຽວກັນກໍຕາມ
ຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ສາມາດພົບພໍ້ກັນໄດ້ ເນື່ອງຈາກຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ບໍ່ມີໂອກາດສືບທາວ
ຫາກັນ ແລະແຕ່ລະຄົນກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວໃນແຕ່ລະວັນ. ເພາະສະ
ນັ້ນ ນີ້ເປັນໂຕຢ່າງອັນນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຜູ້ເປັນນັກຂ່າວ ທີ່ໄດ້ສຳພາດຄົນມາຫລາຍ
ຮ້ອຍຄົນແລ້ວ ແລະຕື່ນຕົກໃຈທີ່ໄດ້ມາຮູ້ວ່າ ຍານາງວັນເນົາແມ່ນໃຜ ຊຶ່ງນາງໄດ້ກ່າວ
ດັ່ງນີ້:
ນອກຈາກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານວຽກງານແລ້ວ ຍານາງວັນເນົາ ຍັງໄດ້ ອາສາ
ສະໝັກຊ່ວຍປະຊາຄົມອາເມຣິກັນລາວ ຊຶ່ງນາງໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້
ວ່າ:
ຍານາງວັນເນົາ ຫຼວງສີໂຍທາ ແມ່ນສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ຫ້າວຫັນ ວ່ອງໄວ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະກອບວິຊາອາ
ຊີບ ວາງບົດບາດການເປັນຜູ້ນຳ ພ້ອມທັງຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີ
ຂອງປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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