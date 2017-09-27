ອົງການ ຕຳຫຼວດສາກົນ ເປີດກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ ຢູ່ ຈີນ

ຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ອົງການຕຳຫຼວດສາກົນຫຼື Interpol ທີ່
ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ໃນອາທິດນີ້.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຕ່າງໆໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມຫຼວງອົງການຕຳຫຼວດສາກົນໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງ ການຕຳຫຼວດ
ສາກົນ ໃນການບັນລຸການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງໂລກ.
ແຕ່ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ່າງໆ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ຈີນແມ່ນພະຍາຍາມທີ່
ຈະໃຊ້ອົງການຕຳຫຼວດສາກົນ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ເພື່ອຈັບກຸມ
ພວກ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການປົກຄອງຂອງພັກຄອມມູນິສຫຼືບໍ່ ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີ
ການເລືອກເອົາຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທ່ານ Meng
Hongwei ເປັນປະທານອົງການຕຳຫຼວດສາກົນ ໃນປີກາຍນີ້.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ສວຍໃຊ້ ໄປ
ໃນທາງຜິດ ແຈ້ງການແດງ ໃນລະບົບໝາຍຈັບ ຂອງອົງການຕຳຫຼວດສາກົນ ເພື່ອຈັບ
ກຸມອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ທີ່ທາງການຈີນຕ້ອງການ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດ
ບັງຫຼວງ ຕະຫລອດທັງພວກຄັດຄ້ານທາງການເມືອງເຊັ່ນ Dolkun Isaນັກເຄື່ອນໄຫວ
ຊາວວີເກີ້ ທີ່ປະເທດເຢຍຣະມັນ.
ຊາວວີເກີ້ ເປັນມຸສລິມທີ່ປາກພາສາເທີກີ ຈາກເຂດຊິນຈຽງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ
ຈີນ ແລະ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວຫາພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວວີເກີ້ ທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ
ວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍໃນເຂດຊິນຈຽງ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນຊາວວີເກີ້ ໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຕໍ່ວັດທະນະທຳ ແລະ
ຄວາມເຊື່ອທາງສາສະໜາຂອງຊາວວີເກີ້.
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