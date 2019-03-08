ອົງການຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະຂອງລັດຖະບານຢູ່ທົ່ວໂລກພາກັນຫ້າງຫາກະກຽມສະເຫລີມສະຫລອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ການສະຫລອງວັນແມ່ຍິງສາກົນເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງທີ່ມີມາໄດ້ນານກວ່າ 100 ປີແລ້ວເຖິງຜົນສຳເລັດ ທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ແລະການເມືອງຂອງບັນດາແມ່ຍິງ ຢູ່ທົ່ວໂລກຊຶ່ງເອີ້ນກັນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.
ມັນຕົກຖືກມື້ດຽວກັນໃນແຕ່ລະປີ ກໍຄືວັນທີ 8 ມີນາ ແລະກໍໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາອົງການລັດຖະບານ, ອົງການແມ່ຍິງ, ທຸລະກິດ ແລະອົງການກຸສົນຕ່າງໆ ມາລວມກັນ. ບັນດາຕົວເມືອງນ້ອຍໃຫຍ່ຢູ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍການໂຮມຊຸມນຸມ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດໂຄງການສະແດງທາງວັດທະນະທຳ ແລະການຟັງຄຳບັນລະຍາຍຕ່າງ.
ສິ່ງທັງໝົດນີ້ ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1908 ເມື່ອມີກຳມະກອນຍິງຢູ່ໂຮງງານຕ່ຳແຜ່ນ 15,000 ຄົນພາກັນປະທ້ວງ ແລະເດີນຂະບວນໄປຕາມຖະໜົນ ຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ໃນນະຄອນນີວຢອກ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫລຸດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ລົງ, ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານສູງຂຶ້ນ, ແລະສິດໃນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ. ໃນ ປີ1910 ຢູ່ເຢຍຣະມັນນັ້ນ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ Clara Zetkin ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການປະກາດວັນແມ່ຍິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມສາກົນທີ່ມີແມ່ຍິງ 100 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. ຄວາມຄິດນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການເຫັນດີຢ່າງເປັນເອກະສັນກັນ.
ໃນປີ 1911 ວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະເຫລີມສະຫລອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣຍ, ແດນມາກ, ເຢຍຣະມັນ, ແລະສະວິດເຊີແລນ. ມີແມ່ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນການເຮັດວຽກງານ, ການປ່ອນບັດ, ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ແລະຮັບໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ວັນແມ່ຍິງສາກົນຢ່າງເປັນທາງການ ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 1975. ຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2011 ປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ວັນແມ່ຍິງສາກົນມີຄວາມສໍາຄັນຂຶ້ນໄປອີກບາດກ້າວນຶ່ງ ໂດຍປະກາດເດືອນມີນາ ໃຫ້ເປັນເດືອນແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງແມ່ຍິງ.
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