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ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປີ 2018 ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍ ຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຮຸ່ນໃໝ່

ຮູບສັນຍາລັກແມ່ຍິງ ທີ່ແກ້ມຂອງພວກຜູ້ປະທ້ວງ ເພື່ີອສິດຂອງ ພວກແມ່ຍິງ ໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ເມືອງ ບິລບາວ, ສເປນ, 8 ມີນາ 2018.

ການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ ໄດ້ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະ​ຫຼອງ
ທັງ​ວັນ​ແມ່ຍິງ​ສາກົນ ​ແລະ ​ວັນ​ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ ຍຸຕິການສວຍໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ການຈຳ
ແນກກີດ​ກັນ ​ແລະ​ການກໍ່ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ທີ່ພວກແມ່ຍິງ​ ຍັງສືບຕໍ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າຢູ່ນັ້ນ.

​ທີ່ນະຄອນຫຼວງ​ມະນີ​ລາ​ຂອງ​ຟີ​ລິ​ປີນ ພວກແ​ມ່ຍິງ​ຫຼາຍຮ້ອຍ​ຄົນ ພາກັນ​ແຕ່ງ​ຕົວໃສ່ສີ​ບົວ
​ແລະ​ສີ​ມ່ວງ ພາກັນອອກໄປ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່ການທີ່ 4 ພັນຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ
ພາຍ​ໃຕ້​ລັດຖະບານ​ຂອງປະທາ​ນາທີີ​ບໍດີ​ໂຣ​ດຣີ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ (Rodrigo Duterte) ​
ແລະການ​ປະ​ຫັດ​ປະຫານ​ຢ່າງ​ໂຫດຮ້າຍ ຕໍ່​ການ​ຄ້າຂາຍ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ.
ພວກນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸດ ກ່າ​ວວ່າ ການ​ທີ່ທ່ານ​ດູ​ເຕີ​ເຕປະຕິຍານ ​ທີ່​ຈະ​ສັງຫານພວກພໍ່ຄ້າ​ຢາ​ເສັບ​ຕິດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍຫລາຍພັນຄົນ ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ພວກ​ຕຳຫຼວດ​
ທຳ​ການ​ສັງຫານ​ແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ ເປັນພໍ່ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ
ຫຼື​ພວກ​ທີ່​ເສບ​ນັ້ນ.

ຫຸ່ນຂອງປະທານາທີີບໍດີ ຟີລິບປີນ ທ່ານໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ (Rodrigo Duterte) ໃນການເດີນຂະບວນ ປະທ້ວງ ໃນຖະໜົນຫົນທາງທີ່ແອອັດ ເພື່ອ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ກຸຍກາໂປ, ເຂດເດທສະບານ ມານີລາ, ຟີລິບປີນ, 8 ມີນາ 2018
ຫຸ່ນຂອງປະທານາທີີບໍດີ ຟີລິບປີນ ທ່ານໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ (Rodrigo Duterte) ໃນການເດີນຂະບວນ ປະທ້ວງ ໃນຖະໜົນຫົນທາງທີ່ແອອັດ ເພື່ອ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ທີ່ກຸຍກາໂປ, ເຂດເດທສະບານ ມານີລາ, ຟີລິບປີນ, 8 ມີນາ 2018

​ທີ່ນະຄອນຫຼວງ​ໂຊລ ​ພວກ​ແມ່ຍິງກຸ່ມນຶ່ງ ​ໃຊ້​ມື​ນີ້ ​ເພື່ອ​ເສີມຂະຫຍາຍການ​ປຸກລະດົມ​
ຂະບວນການຂ້ອຍກໍຄືກັນ ຫລື “Me Too” ທີ່ເກີດຢູ່ໃນອາເມຣິກາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂະບວນ
ການ​ຕໍ່ຕ້ານການລວນລາມທາງ​ເພດ​ໃນບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ. ຂະບວນການ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ແຜ່​
ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປທົ່ວປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ​ໃຫຍ່ໆໃນເອ​ເຊຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄອ​ຍະ​ການ
​ແມ່​ຍິງ​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ເດືອນ ມັງກອນຜ່ານມາວ່າທ່ານນາງເອງກໍຖືກລວນລາມ
ທາງເພດໂດຍເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເຮັດວຽກມານຳກັນຫຼາຍໆປີກ່ອນ ຊຶ່ງພາກໃຫ້ພວກຜູ້
ຊາຍທີ່ມີຕຳແໜ່ງສຳຄັນໆສູນເສຍໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຮວມທັງເຈົ້າແຂວງຜູ້ນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າທີ່ຈະສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ກ່ອນທີ່ທ່ານຖືກກ່າວ
ຫາວ່າ ຂົ່ມຂືນເລຂານຸການຂອງທ່ານ.

ແລະພວກແມ່ຍິງຢູ່ປະເທດສະເປນ ກໍຈະພາກັນນັດຢຸດງານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການນັດກັນຢຸດເຮັດວຽກຂອງພວກແມ່ຍິງ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງດ້ານສັງຄົມແລະເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ
ແລະແມ່ຍິງ ຮວມທັງເລື່ອງເງິນເດືອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ການສຶກສາ
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ພົບວ່າ ພວກແມ່ຍິງຢູ່ສະເປນ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເກືອບ 13 ເປີເຊັນ​ໜ້ອຍກວ່າພວກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຍິງສາວ ພາກັນຮ້ອງໂຮສະໂລແກນ ກເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດເທົ່າທຽມກັນ ສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ເນື່ອງໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ໃນນະຄອນນິວເດລີ, ອິນເດຍ, 8 ມີນາ 2018.
ພວກຍິງສາວ ພາກັນຮ້ອງໂຮສະໂລແກນ ກເພື່ອຮຽກຮ້ອງສິດເທົ່າທຽມກັນ ສຳລັບພວກແມ່ຍິງ ເນື່ອງໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ໃນນະຄອນນິວເດລີ, ອິນເດຍ, 8 ມີນາ 2018.

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