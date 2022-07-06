ຄະນະກຳມະການ ກຳກັບໃນດ້ານລະບຽບວິໄນ ຂອງສະຫະພັນກິລາຮັອກກີ້ນ້ຳກ້ອນສາກົນ ຫຼື IIHF ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຂໍອຸທອນຂອງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ໃນການຕັດສິນຂອງສະຫະພັນ IIHF ທີ່ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະເທດທັງສອງ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຍ້ອນການຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ມີການກະກຽມໄວ້ນັ້ນ ທາງຄະນະກຳມະການກ່າວວ່າ ຕົນເຫັນພ້ອມໃນການຕັດສິນໃຈຂອງສະພາສະຫະພັນ IIHF ເມື່ອວັນທີ 28 ກຸມພາຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທີມຊາດ ແລະສະໂມສອນຕ່າງໆຮັອກກີ້ ຂອງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະເທດໃດໆທັງໝົດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດ 4 ມື້ ຫຼັງຈາກການຮຸກຮານ. ມົສກູເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕົນຂອງຕົນໃນຢູເຄຣນວ່າ “ການປະຕິບັດງານພິເສດທາງທະຫານ” ຊຶ່ງເບລາຣຸສແມ່ນບ່ອນເປັນບ່ອນທີ່ຖືກໃຊ້ອັນສຳຄັນໃນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.
ຄະນະກຳມະການໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງພາສາທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຕັດສິນ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພານັ້ນວ່າ “ບໍ່ແມ່ນການລົງໂທດ ແຕ່ເປັນນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.”
ນອກນັ້ນ ທາງຄະນະກຳມະການຍັງກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍບໍ່ແມ່ນການຈຳແນກກີດກັນ ແລະສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພວກນັກກິລາ ຜູ້ເຂົ້າຊົມ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທາງຄະນະກຳມະການ ຍັງໄດ້ຕັດສິນ ເຫັນພ້ອມນຳການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະພັນ IIHF ທີ່ບໍ່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຊາວຣັດເຊຍຄົນໃດໆເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳກັບນຳການແຂ່ງຂັນກິລາຮັອກກີ້ນ້ຳກ້ອນ.
ປະທານສະຫະພັນ IIHF ທ່ານລຸກ ທາດິບ (Luc Tardif) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພວກນັກຂ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຄະນະກຳມະການອິດສະຫຼະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ມັນຈະເປັນການຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ໃນເລື້ອງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ບໍ່ວ່າໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດ (ການຊິ້ງແຊ້ມໂລກເຍົາວະຊົນ) ແລະ (ການຊິງແຊ້ມໂລກ) ຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍ ຫຼືໃຫ້ທີມຂອງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະພັນ IIHF.”
ຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ຍັງມີສິດທີ່ຈະນຳສະເໜີເລື້ອງນີ້ ຕໍ່ສານໄກ່ເກ່ຍດ້ານກິລາ.
ບໍ່ມີທີມຂອງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສລົງແຂ່ງຂັນໃນການຊິງແຊ້ມໂລກກິລາຮັອກກີ້ປະເພດຊາຍທີ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ຊຶ່ງປະເທດເຈົ້າພາບຟິນແລນ ເປັນຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນ.
ນອກນັ້ນ ຣັດເຊຍຍັງຖືກຖອນສິດໃນການເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມໂລກປະເພດຊາຍໃນປີໜ້າ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນ ທີ່ນະຄອນເຊນປີເຕີສ໌ເບີກ.