ຫົວໜ້າໄອຍະການຂອງສານອາຍາສາກົນ ຫລື ICC ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານກຳລັງສືບສວນລາຍງານທີ່ພົບເຫັນຢ່າງໜ້ອຍ 87 ຄົນຢູ່ໃນຂຸມ ຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລັດດາຟົວຕາເວັນຕົກຂອງຊູດານ.
ໄອຍະການຄາຣິມ ຄານ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດວ່າ "ຖ້າຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ 'ບໍ່ໃຫ້ມີອີກຕໍ່ໄປ' ທີ່ຄົນເວົ້າກັນເລື້ອຍໆ ມີຫມາຍຄວາມຢູ່ ມັນກໍຕ້ອງມີ ຫມາຍຄວາມຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງໃນນີ້ ແລະມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບປະຊາຊົນຂອງລັດດາຟົວ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະຄວາມເຈັບປວດ ແລະຮອຍບາດແຜຂອງການຂັດແຍ້ງກັນມາເປັນເວລາສອງທົດສະວັດນີ້."
ໃນປີ 2005, ສະພາດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສົ່ງສະຖານະການຢູ່ເຂດດາຟົວຂອງຊູດານໄປຍັງສານສາກົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຮກ (Hague). ການສືບສວນໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນ ໃນຄະດີອາຊະຍາ ກໍາຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ອາຊະຍາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ. ບຸກ ຄົນຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍສານ, ລວມທັງອະດີດປະທານາທິບໍດີຊູດານ ທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ (Omar al-Bashir), ຜູ້ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກອຳນາດໃນປີ 2019. ICC ໄດ້ອອກໝາຍຈັບ 2 ຄັ້ງຕໍ່ທ່ານອາລ-ບາເຊຍ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ລວມ ມີການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະອາຊະຍາກຳສົງຄາມ, ແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັບໄດ້ເທື່ອ.
ທ່ານຄານ ກ່າວວ່າ ICC ມີອຳນາດສືບສວນສອບສວນອາຊະຍາກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດດາຟົວ ແລະກຳລັງເບິ່ງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການສູ້ລົບກັນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ເມສາຜ່ານມາ ລະຫວ່າງກອງທັບຊູດານ ແລະກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ. ມີການລາຍງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເມືອງແອລເຈເນນາ ເມືອງເອກຂອງລັດດາຟົວຕາເວັນຕົກ.