ສານໂລກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປາກິສຖານ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຕັດສິນ
ໂທດປະຫານຊີວິດຕໍ່ຄົນອິນເດຍຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຖານ
ສອດແນມ.
ທ້າວກຸນບູຊານ ຈາດດັບ ນາຍທະຫານເຮືອອິນເດຍທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ ຖືກຈັບຢູ່
ແຂວງບາລູຈິສຕານຂອງປາກິສຖານ ເມື່ອວັນທີ 20 ມີນາປີ 2016 ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ຈາລະ
ກຳ. ປາກິສຖານກ່າວຫາທ່ານຈາດດັບວ່າ ທຳການສອດແນມ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການກໍ່
ກະບົດຂອງປາກິສຖານ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຖືກຈັບນັ້ນ. ແຕ່ອິນເດຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນຂໍ້
ກ່າວຫານີ້ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ອະດີດນາຍທະຫານເຮືອຄົນນີ້ໄດ້ຖືກລັກພາໂຕຈາກ
ອີຣ່ານ ບ່ອນທີ່ທ່ານພວມເຮັດທຸລະກິດຢູ່ນັ້ນ.
ວີດີໂອໃນການຮັບສາລະພາບຜິດຂອງທ່ານຈາດດັບ ຕໍ່ຂໍ້ຫາກໍ່ຈາລະກຳ ໄດ້ຖືກນຳ
ອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ອິນເດຍຍັງກ່າວຢ້ຳວ່າ
ການຮັບສາລະພາບນັ້ນມີຂຶ້ນຍ້ອນຖືກຂົ່ມຂູ່ບັງຄັບ.
ນອກນັ້ນ ອິນເດຍຍັງໄດ້ກ່າວຫາປາກິສຖານວ່າ ລະເມີດສັນຍາເຈນີວາ ທີ່ບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ທ່ານຈາດດັບ ພົບກັບກົງສຸນ. ປາກິສຖານກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີສິດທີ່ຈະພົບ
ກັບກົງສຸນໄດ້ ຍ້ອນຖືກລະບຸວ່າເປັນສອດແນມ.
ຫຼັງຈາກຖືກຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດໃນປີ 2017 ແລ້ວ ອິນເດຍກໍໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ສານ
ໂລກ ທີ່ນະຄອນເຮກ ແລະທາງສານໂລກກໍໄດ້ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ປາກິສຖານ ປະຫານຊີວິດ
ທ່ານຈາດດັບ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຮັບຟັງການໃຫ້ປາກຄຳຢູ່ນັ້ນ.
ເວລານີ້ປາກິສຖານໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ທົບທວນເບິ່ງການປະຫານຊີວິດທ່ານຈາດດັບ ແຕ່
ປາກິສຖານບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນຂອງສານໂລກ ຫຼືບໍ່.