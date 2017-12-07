ປະຊາຄົມ ສາກົນ ກັງວົນ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ເຈຣູຊາແລັມ ຂອງ ສຫລ

ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງໄວ ຕໍ່ການປະກາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣໍາ ວ່າ ສະຫະລັດຈະຮັບຮູ້ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ
ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຄືນໃໝ່ ລະ
ຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກິວເຕເຣສ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາ
ຫາງສຽງຂອງໂລກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບແລະໃຊ້ຄວາມ
ຢັບຢັ້ງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຈາກມື້ທຳອິດ ໃນນາມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວອອກມາຢູ່ສະເໝີີ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບມາດຕະການຕາມ
ລຳພັງໃດໆ ທີ່ຈະເປັນໄພຕໍ່ໂອກາດໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ໃນອະນາຄົດສຳລັບອິສຣາ
ແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌. ເຈຣູຊາແລັມແມ່ນບັນຫາ ຖານະຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂຜ່ານໃນການເຈລະຈາໂດຍກົງ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງມະ
ຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍ
ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຄືອິສຣາແອລ ແລະປາ
ແລສໄຕນ໌.
ທ່ານກິວເຕເຣສ ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ເຈຣູຊາແລັມ ຢູ່ໃນຫົວ
ໃຈຂອງຫລາຍໆຄົນ ທີ່ໄດ້ມີມາຫລາຍສັດຕະວັດ ແລະຈະເປັນຢູ່ຕໍ່ໄປ ເລື້ອຍໆ.”
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ
ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີທາງເລືອກຕໍ່ມະຕິການແກ້ໄຂແບບມີສອງ
ປະເທດ. ບໍ່ມີແຜນບີ.”
ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ
ໂບລີເວຍ ອີຈິບ ຝຣັ່ງ ອີຕາລີ ເຊເນການ ສະວີເດັນ ອັງກິດ ແລະອູຣຸໄກວ ກຳລັງຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ເປີດປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສຸກເສີນ ໂດຍໃຫ້ມີການລາຍງານຂອງເລຂາທິການ
ໃຫຍ່ ກ່ອນທ້າຍອາທິດນີ້.
ຜູ້ນຳປາແລສໄຕນ໌ ທ່ານມາກມູດ ອັບບາສ ກ່າວວ່າ ການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ
ທຣໍາ ກ່ຽວກັບນະຄອນເຈຣູຊາແລັມນັ້ນ “ເປັນການປະກາດ ຖອນຕົວຈາກບົດບາດ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນສັນຕິພາບ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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