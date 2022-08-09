ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ວິກິດການທີ່ກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນ ຢູເຄຣນ, ພະນັກງານປະຈຳການຢູ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ສຳລັບຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານນາງ ເດນີສ ບຣາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນໃຫ້ສືບຕໍ່ສະໜອງການປະຕິບັດການຊ່ວຍຊີວິດໃນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງ ບຣາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ, ການເຂົ້າຫາແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຍິ່ງໃນເຂດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ ຢູເຄຣນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງຝ່າຍຕ່າງໆໃນຄວາມຂັດແຍ້ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຕອບສະໜອງດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແຮງ, ບໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ທົບທວນໂຄງການ Flash Appeal ຂອງຫຼາຍອົງການເພື່ອສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຢູເຄຣນ ກຳລັງປະເຊີນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນທີ່ຖືກກ່າວຢ້ຳໃນໂຄງການ Appeal ນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2.25 ຕື້ໂດລາ ເປັນ 4.3 ຕື້ໂດລາ ແລະ ຈະຖືກໃຊ້ໂດຍສະເພາະເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ໄປຈົນຮອດເດືອນທັນວາ 2022.
ທ່ານນາງ ບຣາວ ໄດ້ກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນຢູເຄຣນ, ປະມານ 17.7 ລ້ານຄົນ, ຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຈະມາເຖິງນີ້.
ເງິນທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ລະດູໜາວກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ທີ່ສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຈະປະເຊີນກັບການສູນເສຍອາຍອຸ່ນ, ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສ.
ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຮີບດ່ວນໃນພາກພື້ນ ດອນບາສ ແລະ ໃນບາງພາກພື້ນທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້.