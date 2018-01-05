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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກະຊວງ ​ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ຈະເປີດ ຝັ່ງທະເລ 90 ເປີເຊັນ ເພື່ອຊອກຫານ້ຳມັນ

ຮູບພາບ ຖານເຈາະນໍ້າມັນ ຢູ່ເມືອງແຊນຕາ ບາກບາຣາ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງສະຫະລັດ ​ໄດ້​ປະກາດ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຂດ
ນ່ານນ້ຳແຄມຝັ່ງທະເລຂອງສະຫະລັດ ເຖິງ 90 ​ເປີ​ເຊັນ ໃຫ້​ເຈາະ​ຫາ​ນໍ້າມັນໄດ້ ຮວມ
ທັງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ຂອງລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ​ແລະລັດ​ຟລໍຣິ​ດາ ສອງ​ເຂດ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ
​ພາກັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ປີ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ລະບົບ ນິເວດທາງທະ​ເລ ​ຈາກ​ການ
​ຮົ່ວ​ໄຫລຂອງນ້ຳມັນ.

ການສະ​ເໜີ​ແຜນ​ຫ້າ​ປີ ​ທີ່ໄດ້ນຳ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍ​ກວ້າງ
ອອກ ​ກວ່າ​ແຜນການທີ່ປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ໄດ້ສະເໜີ​ໃນເດືອນ​ເມສາ​ປີ​ກາຍ​ນີ້. ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດກຳລັງ​ສະ​ເໜີໃຫ້ 47 ​ແຫ່ງ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ສຳປະທານໃຫ້ສິກ​ເຈາະ​ນໍ້າ​ມັນ​ຢູ່​ເກືອ​ບທຸກ​ໆເຂດຂອງ ​ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ເພີ້​ມຂຶ້ນທີ່​ສຳຄັນ ​ຈາກ​ການ​ເຊົ່າ​ຂາຍ 11 ​ແຫ່ງ​ໃນລະຫວ່າງ​ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂອ​ບາ​ມາ.

ຮ່າງ​ແຜນການດັ່ງກ່າວ ​ຈະ​ອະ​ນຸຍາດໃຫ້ມີການຂາຍການເຊົ່າ​ເຈາະ​ນໍ້າມັນ 25 ເຂດຂອງ​
ແຜນ​ເຈາະນ້ຳມັນນອກແຄມຝັ່ງທະເລທັງໝົດ 26 ເຂດຂອງ​ປະ​ເທດ ຮວມ​ທັງ 19 ​ເຂດ​ຢູ່
ໃນເຂດ​ນ່ານນໍ້າ​ນອກຝັ່ງລັດອາລາສກາ ​7 ເຂດໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກ ​ແລະ 9​ ເຂດ
ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ອັດ​ລັງ​ຕິກ.

​ເຂດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ພິຈາລະນາມີການຫວງ​ຫ້າມ ຄື ນ່ານນໍ້າ​ໃກ້​ໝູ່ເກາະ​ອາ​ເລີ​ຕຽນ ທີ່ຢູ່ ຫ່າງໄກໃນ
ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ​ລັດ​ອາ​ລາສກາ ຊຶ່ງ​ໄດ້ຮັບການ​ປົກ​ປ້ອງ​ໂດຍ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ
ຈອຣຈ ດັບ​ເບີ​ນຢູ ບຸຊ.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ​ທ່ານ ຣາຍອັນ ຊິງເກ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກນັກ
​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ຢູ່ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມທາງໂທລະສັບ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກາຍເປັນ​ມະຫາອຳນາດ​ພະລັງງານ​ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ທີ່ໂລກ​ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນ​ມາ​ກ່ອນ. ພວກ​ເຮົາ
​ຕ້ອງການ ​ໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ​ພະລັງ​ງານ​ນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຮົາເຕີບໂຕ ​ແທນ​ທີ່​ຈະອ່ອນຍອມໃຫ້ແກ່ການ​ຂຸດ​ນໍ້າມັນນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ. ພວກ​ເຮົາຈະ​ຜະ
ລິດ​ພະລັງງານໃຫ້​ພຽງພໍ ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງພວກ​ເຮົາ ຢູ່​ພາຍໃນປະເທດ ​ແລະ​
ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ພະລັງງານ ອອກຢ່າງ​ພຽງພໍ ​ເພື່ອເປັນຜູ້​ນຳຂອງໂລກ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ​ທ່ານ ຣາຍອັນ ຊິງເກ.
ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ​ທ່ານ ຣາຍອັນ ຊິງເກ.

ທ່ານ​ຊິງເກ​ຍັງ​ກ່າ​ວ ຢູ່​ໃນ​ຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ
“ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນພະລັງງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ”
​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ ສຳລັບ​ເສດຖະກິດ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈະ​ຊ່ວຍໃນການໃຫ້​ທຶນ​ຮັກສາແຄມ
​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຮ່າງ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີນີ້ ແມ່ນຈະ​ເລີ້ມດ້ວຍ ຊ່ວງເວລາໃນການສະແດງ
ຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊົນ “​ທີ່ຍືດ​ຍາວ ​ແລະ​ແຂງ​ຂັນ.”

ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຣິກ ສະກັອດ ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍລິດາ ຫັລງຈາກເກີດພາຍຸເອີມາ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຣິກ ສະກັອດ ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍລິດາ ຫັລງຈາກເກີດພາຍຸເອີມາ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ແ​ມ່ນ​ໝົດທຸກເຂດເໝາະສຳລັບການເຈາະນ້ຳມັນນອກແຄມຝັ່ງທະເລ
​ແລະພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຖືເອົາເລື່ອງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາ​ໃນຊຸມ​ອາ ທິດ​ຂ້າ​ງໜ້ານີ້.”

ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃ​ນການ​ອອກກຳນົດ ເປັນເວ
ລາ 60 ມື້ ​ໃນການສະແດງຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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