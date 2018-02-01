ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ
ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຄະນະກຳມະການ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ດັດແປງ
ບົດບັນທຶກລັບກ່ອນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປໃຫ້ທຳນຽບຂາວ ແທນທີ່ຈະສົ່ງສະບັບທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເບິ່ງແລະຮັບ
ຜ່ານເພື່ອໃຫ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຕາມສາຍພັກນັ້ນ.
ເອກກະສານ ທີ່ທາງທຳນຽບຂາວ ອາດຈະຕັດສິນໃຈ ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ຊຶ່ງອາດ
ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ມີການກ່າວຫາວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລຳອຽງ
ໃນກະຊວງຍຸຕິທຳ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານອາດຳ ຊີຟ ໄດ້ກ່າວໃນຈົດໝາຍເຖິງປະທານຄະນະ
ກຳມະການທ່ານ ເດວິນ ນູເນສ ວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນແລງວັນພຸດ
ວານນີ້ ທີ່ວ່າເອກກະ ສານໄດ້ມີການ “ດັດແກ້” ທີ່ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ
ບໍ່ສາມາດກວດຄືນຫຼືຮັບຮອງເອົາ ແລະວ່າສະຖານະການນີ້ ແມ່ນ “ເປັນທີ່ລົບກວນ
ໃຈຫຼາຍ.”
“ໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງສ່ວນຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ປັບປ່ຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງການບິດເບືອນ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນເອກກະສານຂອງທ່ານນັ້ນ, ແຕ່ແນວ
ໃດກໍຕາມ ມັນໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊີຟ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ໂຄສົກທ່ານນູເນສ ໄດ້ໂຕ້ຕອບດ້ວຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະບັບ
ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີ “ການປ່ຽນແປງໜ້ອຍດຽວ” ແລະວ່າ ພັກເດ
ໂມແຄຣັດແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ ໄປຈາກ “ລາຍລະອຽດຂອງ
ການລະເມີດທີ່ຢູ່ໃນເອກກະສານນີ້.”
ໂຄສົກກ່າວວ່າ “ໃນການເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ແປກໃໝ່ ເພື່ອບ່ໍໃຫ້ມີການພິມ
ເຜີຍແຜ່ເອກກະສານນີ້ ຄະນະກຳມະການສຽງສ່ວນນ້ອຍ ປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງຕໍ່ວ່າ
ຕໍ່ຂານກ່ຽວກັບການດັດແກ້ພຽງເລັກນ້ອຍຂອງເອກກະສານດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງຮວມທັງ
ຫຼັກໄວຍະກອນ ແລະການປ່ຽນແປງ 2 ອັນ ທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງພວກເພິ່ນເອງ ຕ້ອງການໃຫ້ເຮັດນັ້ນ.”
ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້, ອົງການ FBI ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນມີ “ຄວາມເປັນຫວ່ງຢ່າງໃຫຍ່
ຫຼວງ” ກ່ຽວກັບຄວາມແມ່ນຍຳຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່ານີ້ ແລະມັນກໍຈະມີ “ໂອກາດຈຳກັດ”
ທີ່ຈະກວດກາເບິ່ງເອກກະສານ 4 ໜ້າ ກ່ອນທີ່ຄະນະກຳມະການຈະລົງຄະແນນສຽງ
ເຫັນພ້ອມໃຫ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່.
ທ່ານນູເນສ ເອີ້ນການຄັດຄ້ານຂອງອົງການ FBI ວ່າ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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