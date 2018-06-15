ຜູ້ກວດກາ ພົບວ່າ ການຊັ່ງຊາ ຂອງທ່ານໂຄມີ ແມ່ນຜິດພາດ ແຕ່ບໍ່ລຳອຽງ

ລາຍງານຜູ້ກວດກາພາຍໃນ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນ
ພະຫັດວານນີ້ແມ່ນໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກຕໍ່ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງ
ຫຼື FBI ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີໃນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງອີແມລຂອງທ່ານນາງຣິລລາ
ຣີ ຄລິນຕັນ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຄະນະສືບສວນ ບໍ່ໄດ້
ພົບເຫັນຫຼັກຖານໃດໆທີ່ວ່າ ການກະທຳຂອງທ່ານໂຄມີ ຖືກຊັກຈູງໂດຍ “ຄວາມລຳອຽງ
ທາງການເມືອງ.”
ໃນລາຍງານ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ
ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານໄມເກີ ໂຮໂຣວິຕສ໌ ໄດ້ຕ້ອງຕິ ທ່ານໂຄມີຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບ
ການເອົາບາດກ້າວທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນທີ່ມີມາເປັນລຳດັບໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ
ຮວມທັງການປະກາດໃຫ້ທ່ານນາງຄລິນຕັນພົ້ນຈາກການກ່າວຫາ ທ່າມກາງການໂຄ
ສະນາຫາສຽງ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍເປີດ ແລ້ວກໍປິດ ການສືບສວນ ໃນຂະນະທີ່ການ
ເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານໂຄມີ ທີ່ປະກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ພົ້ນ
ຈາກການກະທຳຜິດໃນການຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນທີ 5 ກໍລະກົດ ປີ 2016 ນັ້ນ ຊຶ່ງ
ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຮູ້ນຳນັ້ນ ແມ່ນ “ຜິດທຳມະ
ດາແລະແບບບໍ່ເຊື່ອຟັງ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍໄປຫາສະມາຊິກສະພາ
ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ ປີ 2016 ທັງໆທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳນັ້ນ
ແມ່ນປະກອບເປັນ “ການພິຈາລະນາ ທີ່ຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນ
ຂອງຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປທີ່ຂຽນໄວ້ຢູ່ໃນລາຍງານ.
ທ່ານໂຮໂຣວິຕສ໌ ສະຫລຸບລາຍງານ ການທົບທວນທີ່ຍາວ 500 ກ່ຽວກັບ ການສືບ
ສວນໂດຍເວົ້າວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແລະການເອົາບາດກ້າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອື່ນໆໂດຍທ່ານ
ໂຄມີ ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງແລະກະຊວງຍຸຕິທຳຄົນອື່ນໆ ໄດ້
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງອົງການ FBI
ທ່ານໂຮໂຣວິຕສ໌ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່າ
ນີ້ແມ່ນຜົນຂອງຄວາມລຳອຽງ ທາງດ້ານການເມືອງ ໃນສ່ວນຂອງທ່ານໂຄມີກໍຈິງ ແຕ່
ແນວໃດກໍຕາມໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍສະຫລຸບວ່າ ໃນການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຢ່າງຈະແຈ້ງ
ໂດຍທັນທີທັນໃດ ຈາກບັນທັດຖານ ຂອງອົງການ FBI ແລະຂອງກະຊວງແລ້ວ ການ
ຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ ຈຶ່ງມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຕໍ່ອົງການ FBI
ແລະກະຊວງຍຸຕິທ ໃນຖານະເປັນຜູໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍຸຕິທຳນັ້ນ.”
ທ່ານໂຄມີ ໄດ້ຢືນຢັດ ກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ຄະນະສືບ
ສວນວ່າ ອົງການ FBI ພົບວ່າ ຕົນກຳລັງຕົກຢູ່ໃນທ່າມກາງ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ”ໃນຮອບ
500 ປີ” ແລະທ່ານ “ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມຈຳເປັນໃນການທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາຄວາມ
ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະກຽດສັກສີ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳແລະອົງການ FBI ເອົາໄວ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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