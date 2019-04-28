ມີນຶ່ງຄົນເສຍຊິວິດ ແລະ ອີກສາມຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປ
ໃນໂບດສາສະໜາຢິວ ແລະ ຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນໃນເມືອງ ພາວເວ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ເມື່ອ
ວັນເສົາວານນີ້.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ຕຳຫຼວດເມືອງ ແຊນ ດີເອໂກ ທ່ານ ບິລ ກໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຜູ້ຊາຍຜິວຂາວຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂບດສາສະໜາຢິວ ຫຼັງຈາກ 11 ໂມງ 30 ຕອນ
ເຊົ້າຕາມເວລາຊາຍຝ່າຍຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ລະດົມຍິງປືນກົນຊະ
ນິດ AR ທີ່ຄາດວ່າບໍ່ເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິງອອກໄປຫຼາຍລູກ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ປະຊາຊົນ 4 ຄົນຖືກຍິງ ລວມມີແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ, ເດັກຍິງຄົນນຶ່ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍສອງຄົນ,
ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນອາຈານສາສະໜາຢິວ.
ທ່ານ ກໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂຊກບໍ່ດີ, ຄົນຜູ້ນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນບາດແຜຂອງລາວ.” ທ່ານ
ໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກສີ່ຄົນ, ລວມທັງອາຈານສາສະໜາຢິວ ແມ່ນມີອາການ
ຄົງທີ່.
ທ່ານ ກໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນນອກເຄື່ອງແບບ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ້ຊາຍຫຼົບໜີຈາກຈຸດເກີດເຫດ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສນັ້ນ. ຜູ້ຕ້ອງສົງ
ໄສແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຍິງ ແຕ່ໄດ້ຍິງຖືກລົດຂອງລາວ.
ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດເມືອງ ແຊນ ດີເອໂກ ທ່ານ ເດວິດ ນິສເລດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ
ປາກົດວ່າໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຕຳຫຼວດ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຍອມມອບຕົວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ
ເມືອງ ແຊນ ດີເອໂກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຈຸດເກີດເຫດຍິງກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສມີອາຍຸ 19 ປີ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ແຊນ ດີເອໂກ.
ທ່ານ ນິສເລດ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ພະແນກຂອງທ່ານແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນການສືບສວນສອບສວນ, ແລະ ວ່າໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ “ໃນ
ການລະຫວ່າງການລະມັດລະວັງຢູ່ນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສະໜອງການລາດຕະເວນພິ
ເສດຢູ່ສະຖານທີ່ບູຊາຕ່າງໆ.”
ວັນເສົາວານນີ້ແມ່ນວັນສຸດທ້າຍຂອງວັນພັກ ເພື່ອລະນຶກເຖິງການອົບພະຍົບຂອງຊາວ
ຢິວຈາກ ອີຈິບ.
ເມືອງ ພາວເວ ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 25 ກິໂລແມັດທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງແຊນ ດີເອໂກ.
ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກອາລີແນັນ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກະຊວງຂອງທ່ານ “ຈະດຳເນີນການທຸກຢ່າງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ
ເພື່ອຊ່ວຍສືບສວນສອບສວນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂສກ
ນາດຕະກຳນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນທຳທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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