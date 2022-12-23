ບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ

ບັນຫາເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດານັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງຮຸນແຮງ. ເຊິ່ງຫຼາຍທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ຖືກປິດໄປ ແລະ ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນລາຍໄດ້ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ.
ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານອາຫານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ດຽວນີ້ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ລາວແມ່ນຍາກຫຼາຍ. ຕະຫຼາດບໍ່ໃຫຍ່ຊ້ຳພັດເຈິບັນຫາເງິນເຟີ້ອີກ. ຮ້ານອາຫານຂອງອ້າຍຫາກໍ່ປິດເດືອນແລ້ວນີ້ ເພາະວ່າວັດຖຸດິບແພງ, ຈ້າງຄົນກະແພງ, ລູກຄ້າກະມີບໍ່ຫຼາຍ. ມັນລຳບາກຫຼາຍຊ່ວງນີ້.”
ປະເທດລາວໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກສ່ວນຫຼາຍຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຄືປະເທດ ໄທ. ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງປີ 2022 ນີ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 15 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.
ນັກທຸລະກິດທ່ານນຶ່ງໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າຢູ່ລາວ ເຮັດທຸລະກິດໄດ້ ແຕ່ແຮງງານແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ເພາະວ່າສີມືຂອງແຮງງານລາວແມ່ນຕ່ຳ, ພະນັກງານແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກທັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຈົນຕົນເອງຕ້ອງໄດ້ລົງມືເຮັດເອງເກືອບທຸກຢ່າງ.