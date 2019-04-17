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ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ພາ​ກັນ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເຖິງ​ຈະ​ມີ​ການ​ຮັກ​ສາ ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ເຂັ້ມ​ງວດ

ພະ​ນັກ​ງານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ນຸ່ງ​ຊຸດຍອດ​ມະ​ນຸດ Spiderman ຊ່ວຍ​ພວກ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ເມືອງ ຊູ​ຣາ​ບາ​ຢາ, ວັນ​ທີ 17 ເມ​ສາ, 2019

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​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ພາ​ກັນໄປ​ປ່ອນ​ບັດ ຢູ່​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ແລະ​ລະ​ດັບ​ຂົງ​ເຂດ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ​ໂກ “ໂຈ​ໂກວີ” ວີໂດ​ໂດ (Joko "Jokowi" Widodo) ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງວ່າ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ເພື່ອ​ເຂົ້າດຳ​ລົງຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ​ສອງ. ແຕ່ລາຍ​ງານ ຂ່າວ​ຫລ້າ​ສຸດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຂອບ​ເຂດໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບໄຊ​ຊະ​ນະ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ມີ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ ​ທີ່​ຄາດ​ຄິດ​ເອົາ​ໄວ້ນັ້ນຫລາຍ.

ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແມ່ນ​ເຂັ້ມ​ງວດ ແຕ່​ວ່າກໍ​ຢ່ອນ​ຍານ​ ຢູ່​ເຂດ​ໃກ້ໆ​ກັບ ສວນຕາ​ມອນ ຊູ​ໂຣ​ປາ​ຕີ (Tamon Suropati) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ອັນ​ຂຽວ​ສະ​ອຸ່ມ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງເມນ​ເຕັງ (Menteng) ທີ່​ສວຍງາມອະ​ລ່າມ​ຕາ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເມ​ກາ​ວາ​ຕີ ຊູ​ກາ​ໂນ​ປູ​ຕ​ຣີ (Megawati Sukarnoputri) ນັ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ປ່ອນ​ບັດ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃຕ້​ທ້ອງ​ຟ້າ​ອັນ​ແຈ່​ມ​ໃສ.

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ​ໂກ “ໂຈ​ໂກວີ” ວີໂດ​ໂດ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ພາ​ກັນ​ຍົກ​ນີ້ວ​ມືທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ມຶກ ຂຶ້ນ​ຫລັງ​ຈາກ​ພາ​ກັນ​ປ່ອນ​ບັດ​ແລ້ວໆ ຢູ່​ສູນ​ປ່ອນ​ບັດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ເລ​ກືອ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ຈາ​ກາ​ຕາ, 17 ເມ​ສາ, 2019
​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ​ໂກ “ໂຈ​ໂກວີ” ວີໂດ​ໂດ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ພາ​ກັນ​ຍົກ​ນີ້ວ​ມືທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ມຶກ ຂຶ້ນ​ຫລັງ​ຈາກ​ພາ​ກັນ​ປ່ອນ​ບັດ​ແລ້ວໆ ຢູ່​ສູນ​ປ່ອນ​ບັດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ເພື່ອ​ເລ​ກືອ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ຈາ​ກາ​ຕາ, 17 ເມ​ສາ, 2019

"ມື້ນີ້, ມີການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ, ຂ້ອຍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ ມັນ​ເປັນ ຮາ​ຣີ ຣາ​ຢາ (Hari Raya), ຊຶ່ງ​ໝາຍຄວາມ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ມື້​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ນາງ ເອນ​ນີ (Enny) ອາ​ຍຸ 69 ປີ ​ທີ່ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ ຢູ່​ຂ້າງໆນ້ອງ​ສາວ​ທີ່​ເປັນຝາ​ແຝດຂອງ​ລາວ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາທ່ານ ໂຈ​ໂກ “ໂຈ​ໂກວີ” ວີໂດ​ໂດ (Joko "Jokowi" Widodo) ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່ນັ້ນ.

ທ້າວ ພອ​ລ ມີ​ຣູ​ລ​ລີ (Paul Mirully) ຄົນ​ຂັ​ບ​ລົດ​ແທັກ​ຊີ ອາ​ຍຸ 43 ປີ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ "ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສຳ​ລັບ​ຂ້ອຍ​ແລ້ວ ສິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ ກໍ​ຄື​ຕ້ອງ​ດີ. ໝາຍ​ເຖິງຄວາມ​ດີ​ເລີດ, ເຖິງ​ດ້ານ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ ແລະໂອ​ກາດ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕຂອງອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ດີ​ຫລາຍ ທ່ານ."

​ສຳ​ລັບ​ຫລາຍໆຄົນ​ແລ້ວ ມັນ​ເປັນມື້​ທີ່​ຄົນ​ພາ​ຄອບ​ຄົວ​ ອອກໄປ​ທ່ຽວ​ນອກ​ບ້ານ. ທ່ານ ແອດ​ຮີ ຣາ​ສ​ຈິດ (Adhi Rasjid), ອາ​ຍຸ 48 ປີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ດ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນບໍ່​ແຮ່​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແມ່ນ​ໄປ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ “ໂກ​ລ​ປຸດ” ("golput") ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສັບ​ທີ່​ໃຊ້​ເພື່ອ​ພັນ​ລະ​ນາ​ຢ່າງ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ກັບ​ບັດລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ໃຊ້​ການບໍ່​ໄດ້ ແລະ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່ບໍ່​ໄປ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ພວກຄົນ​ລຸ້ນ​ໃໝ່ສະ​ຫັດ​ສະ​ວັດ ກໍ​ຕາມ. ທ່ານ ຣາ​ສ​ຈິດ​ກ່າວ​ວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ໜຸ່ມ ​ທີ່​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ດຽວນີ້ ແມ່ນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ 10 ປີ​ກ່ອນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ປະ​ເດັນ​ຕ່າງໆ ແມ່ນ​ເໝາະ​ສົມ ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະປະ​ກອບ​ສວ່ນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ຄົນ​ພາ​ກັນ​ອ່ານ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ເທິງ​ກະ​ດານໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫວງ ຈາ​ກາ​ຕາ, ວັນ​ທີ 17 ເມ​ສາ, 2019
ຄົນ​ພາ​ກັນ​ອ່ານ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ຊື່​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່​ຕິດ​ຢູ່​ເທິງ​ກະ​ດານໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫວງ ຈາ​ກາ​ຕາ, ວັນ​ທີ 17 ເມ​ສາ, 2019

​ມີ​ຄົນ​ທີ່​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 30 ປີ ຢູ່ 60 ລ້ານ​ຄົນ ແລະ​ການ​ສຳ​ຫລວດ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫລາຍ​ຄົນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄປປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຜິດ​ພ້ຽນ​ໄປ. ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ ອຽນ ແຊນ​ໂຕ​ໂຕ ເພີ​ດາ​ນາ​ກູ​ຊູ​ມາ (Ian Santoso Perdanakusuma) ນາຍ​ພົນ​ສາມ​ດາວ​ທີ່​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ ບອກວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເປັນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ດີ. ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ສຶກ​ດີ​ໃຈ​ຫລາຍ, ທຸກ​ສິ່ງທຸກ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ດີ​ຫລາຍ ​ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນເຫັນ​ວ່າ ​ມີການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃດໆ ຕ້ານ​ກັບ​ພວກ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບເທື່ອ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້ສຶກດີ​ໃຈ​ຫລາຍ ທີ່​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີໃນ​ປີ​ໜ້າ ແລະ​ໃນ​ຫ້າ​ປີຂ້​າງ​ໜ້ານີ້, ຂ້ອຍ​ຫວັງວ່າ ຈະ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ.”

ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ປ່ອນ​ບັດ​ໄດ້​ຖີບ​ຕົວ​ສູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ ໃນ​ເວ​ລາປ​ະ​ມານ 11:00 ເຊົ້າ​ຂອງ​ເວ​ລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ​ການ​ນັບ​ບັດ​ ໄດ້​ດຳ​ເນີນໄປ​ໃນ​ຕອນບ່າຍ 1:00 ໂມງ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປ່ອນ​ບັດ​ຕ່າງໆ ປິດ​ລົງ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປາ​ກົດ​ອອກ​ມາ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຈ້ງຂຶ້ນ​ ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາກໍ​ຄື​ຕອນ​ແລງມື້ນີ້. ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປະ​ກາດຜົນ ຂອງ​ການເລືອກ​ຕັ້ງຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ອາ​ທິດຕໍ່​ຈາກນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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