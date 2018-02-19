ພູເຂົາໄຟເມົາທ໌ ຊີນາບັງ (Mount Sinabung) ເທິງເກາະຊູມັດຕຣາ ຂອງອິນໂດເນ
ເຊຍ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຂີ້ເຖົ່າແລະຄວັນເປັນສາຍຂຶ້ນໄປເທິງ
ອາກາດຍາວຫລາຍກວ່າ 5,000 ແມັດ ແລະເຮັດໃຫ້ມີເມກຮ້ອນຕົກລົງມາຕາມເຈີ້ຍພູ.
ອົງການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍ
ຊີວິດຍ້ອນການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້.
ບໍ່ມີໃຜຢູ່ໃນເຂດອັນຕະລາຍທີ່ມີໄລຍະກວ້າງ 7 ກິໂລແມັດ ອ້ອມຮອບພູເຂົາໄຟນັ້ນ ແຕ່
ວ່າບ້ານເຮືອນຫລາຍຮ້ອຍຫລັງ ທີ່ຢູ່ເຂດນອກພູເຂົາໄຟນັ້ນ ແມ່ນຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຂີ້
ເຖົ່າ. ປະມານ 30,000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ພູເຂົານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍໜີໄປຢູ່ໃນສອງສາມປີຜ່ານ
ມານີ້.
ພູເຂົາໄຟເມົາທ໌ ຊີນາບັງ (Mount Sinabung) ແມ່ນໄດ້ມິດງຽບໄປເປັນເວລາ 400 ປີ ກ່ອນມັນຈະລະເບີດຂຶ້ນໃນປີ 2010 ທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງສອງຄົນໄປ.
ພາຍຫລັງທີ່ ບໍ່ໄດ້ມີເຫດການໃດເປັນເວລາອັນສັ້ນໆ ມັນກໍໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນອີກໃນປີ 2013 ແລະແຕ່ນັ້ນມາ ມັນກໍໄດ້ກັບກາຍມາມີການເໜັງຕີງຄືນອີກເລື້ອຍໆ.
ການລະເບີດໃນປີ 2014 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 16 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະກໍໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ
ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 7 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ມີພູເຂົາໄຟເກືອບຮອດ 130 ໜ່ວຍຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍຍ້ອນທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງປະ
ເທດຕົກຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ວົງແຫວນຂອງໄຟ,"ຊຶ່ງເປັນສາຍວົງຮອບຂອງໂຄງສ້າງ
ແຜ່ນພື້ນຜິວຂອງໂລກ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກ ທີ່ມີເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ
ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ປັດຈຸບັນມີພູເຂົາໄຟ 3 ໜ່ວຍທີ່ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວເໜັງຕີງ ຫລືບໍ່ທັນ
ໝົດສະມັດຕະພາບໄປຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ.
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