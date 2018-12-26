ບັນດານັກກູ້ໄພ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ໂດຣນ ແລະ ໝາ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການຊອກຫາຜູ້
ຫາຍສາບສູນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຫຼັງຈາກຄື້ນ ສຸນາມິ ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມຊາຍຝັ່ງກ້ຳ
ຕາເວັນຕົກຂອງເກາະ ຈາວາ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງເກາະ ສຸມາດຕຣາ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດ 429 ຄົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າໄດ້ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວ
ກັບ ຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນນັ້ນ ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.
ທ່ານນາຣີຢານາ ບານເຕັນ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງການ
ແພດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ແລ້ວພວກເຮົາກໍໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ, ເຈົ້າເຫັນລາວຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ຕອນໃດ, ລາວໃສ່ເຄື່ອງແນວໃດ? ລາວມີບ່ອນຕຳໜິຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍບໍ່? ພວກເຮົາ
ຫວັງວ່າຈະສາມາດລະບຸສົບຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກບ່ອນນັ້ນ.”
ຄື້ນຕ່າງໆຈາກ ສຸນາມິ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກ 1,400 ຄົນບາດເຈັບ
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍພັນຄົນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບ້ານພັກ
ຕາກອາກາດຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມເຂດຊາຍຝັ່ງໃນຫາດຊາຍທີ່
ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.
ຄື້ນນ້ຳອາດມີສາເຫດມາຈາກດິນເຈື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຕ້ທະເລ ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງ
ຈາກການປະທຸຂຶ້ນຂອງພູໄຟ ອານັກ ຄຣາໂກຕາ, ຕັ້ງຢູ່ຊ່ອງແຄບ ຊຸນດາ, ລະຫວ່າງ
ເກາະຈາວາ ແລະ ສຸມາດຕຣາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູໄຟ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະ ຄື້ນ
ນ້ຳທີ່ສູງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄື້ນທະເລທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
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