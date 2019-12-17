ຕຳຫຼວດໃນເຂດພາກກາງຂອງເກາະຊູລາເວສີຂອງອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ຕົນຍັງສືບ
ຕໍ່ຕາມລ່າຫາສະມາຊິກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ສົງໄສວ່າໂຈມຕີຕຳຫຼວດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອ
ອາທິດແລ້ວນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງຊູລາເວສີ ກ່າວໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ເຮັດໃຫ້
ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແມ່ນເປັນນ້ຳມືຂອງພວກທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກຸ່ມມູຈາຮີດິນໃນພາກ
ຕາເວັນອອກອິນໂດເນເຊຍ ຫຼື MIT.
ມືປືນຫ້າຄົນໄດ້ດັກສະກັດໂຈມຕີແລະຈັບໂຕຊາວບ້ານແລະຕຳຫຼວດຈຳນວນນຶ່ງໄວ້
ເປັນໂຕປະກັນ. ອີງຕາມຕຳຫຼວດໃນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກໍກັບມາຈາກ
ການໄປສູດມົນທີ່ວັດສາສະໜາອິສລາມນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ບ້ານຊູລາບັງກາ ໃນເຂດ
ພາກກາງຂອງເກາະຊູລາເວສີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີໄດ້ພາກັນຫລົບໜີໄປໃນທັນທີຈາກບ່ອນ
ທີ່ເກີດເຫດ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນເຂດພາກກາງຂອງເກາະຊູລາເວສີ ທ່ານຊູເກັງ ເລສຕາຣີ
ກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນອີກຫ້ອງນຶ່ງຂອງປ້ອມຕຳຫຼວດ ມີໂອກາດ
ຕໍ່ສູ້ຄືນ ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກປ້ອມຕຳຫຼວດທີ່ຢູ່ໃກ້ສຸດ ຜົນກໍຄືວ່າ ນຶ່ງ
ໃນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊຶ່ງພວມປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ປ້ອມດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ມູຣາມັດ ແຊພູລ
ມູໂດລີ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.”
ມີລາຍງານວ່າ ພວກໂຕປະກັນສາມາດພາກັນຫລົບໄປຈາກບ່ອນເກີດເຫດໃນຂະນະ
ທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຍິງຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດຢູ່ນັ້ນ.