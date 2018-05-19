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ອິນໂດເນເຊຍ ຢາກໃຫ້ປະຫານຊີວິດ ນັກສອນ ສາສະໜາ ທີ່ພົວພັນ ກັບລັດອິສລາມ

ທ້າວອາມານ ອັບດູຣາມານ (ກາງ) ນັ່ງຢູ່ຕັ່ງ ຂອງຈຳເລີຍ ໃນລະຫວ່າງ ການດຳເນີນຄະດີ ໂດຍສານ ໃນເຂດໃຕ້ ນະຄອນຈາກາຕ້າ. (ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2018)

ໄອຍະການອິນໂດເນເຊຍ ຢາກໃຫ້ໃຊ້ໂທດປະຫານຊີວິດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຕໍ່ນັກສອນ ສາສະໜາອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີ ຫຼາຍຄັ້ງ
ຈາກຄຸກ.

ທ້າວອາມານ ອັບດູຣາມານ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມເຈມາອາ ອານໂຊຮຸດ ດາວລາ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ
JAD ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ ກຳລັງຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ “ວາງ
ແຜນແລະສວຍໃຊ້ບຸກຄົນອື່ນໆ ກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດ ແຫ່ງຄວາມຢ້ານກົວ
ຕໍ່ປະຊາຊົນ.”

ໄອຍະການ ອານີຕ້າ ເດວາຢານີ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາ 5 ທ່ານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ
ວ່າ ການກະທຳຂອງທ້າວອັບດູຣາມານ ໄດ້ເປັນຜົນໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບ
ແລະພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງອິນໂດເນເຊຍແລ້ວຈຳເລີຍຖ້າຖືກ
ພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ກໍຄວນຈະໄດ້ຮັບໂທດປະຫານຊີວິດ.

ຕຳຫຼວດແລະໄອຍະການ ໄດ້ນຳເອົຄະດີ ຂອງທ້າວອັບດູຣາມານ ໄປເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ການ
ວາງແຜນທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີແບບຢູ່ປາຣີ” ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຊາວ
ຕ່າງປະເທດ ແລະການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2016 ຢູ່ທີ່ນະຄອນຈາ
ກາຕ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 8 ຄົນເສຍຊີວິດຮວມທັງຜູ້ໂຈມຕີ 4 ຄົນ.

ນອກນັ້ນແລ້ວ ພວກທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ທ້າວອັບດູຣາມານ ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການໂຈມ
ຕີ ໃນປີກາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ທີ່ຄິວລົດເມແຫ່ງນຶ່ງ ການໂຈມຕີວັດ
ສາສະໜາຄຣິສຕ໌ ຢູ່ທີ່ເມືອງຊາມາຣິນດາ ໃນເກາະບໍນຽວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 4 ຄົນ
ບາດເຈັບ ແລະການວາງລະເບີດທີ່ເມືອງທຳມາຣິນ ກຳປຸງ ເມລາຢູ.

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