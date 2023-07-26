ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານຕາລີບານຂອງອັຟການິສຖານເດີນທາງໄປອິນໂດເນເຊຍໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທັງໆທີ່ກາບູລເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບປະກັບພວກນັກການເມືອງ ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ມີຜູ້ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະກໍເປັນຊົນກຸ່ມໃຫຍ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ອົງການຂ່າວ AFP.
ລັດຖະບານຕາລີບານທີ່ເຂົ້າຢຶດອຳນາດຄືນໃນປີ 2021 ກຳລັງພະຍາຍາມຊອກຫາທາງ ເພື່ອໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ ການປົກຄອງຂອງຕົນຕື່ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນໂລກອິສລາມ ຮວມທັງຊັກຊວນໃຫ້ອິນໂດເນເຊຍຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການເມືອງແລະເສດຖະກິດ.
ແຕ່ອິນໂດເນເຊຍ ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳຂອງລັດຖະບານຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານເທື່ອ ນັບແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າມາກຳອຳນາດ ຈາກການປົກຄອງເມື່ອສອງທົດສະວັດກ່ອນ ຫຼັງຈາກກຳລັງທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງຂອງພວກເຂົາ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານເທີກູ ໄຟຊາສຢາກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມາຈາກາຕ້າຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ ເພື່ອເລື້ອງພາຍໃນ ກັບຜູ້ຕາງໜ້າອັຟການກິສຖານຢູ່ນີ້.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າດັ່ງທີ່ອາດເວົ້າເປັນໄນວ່າ “ຢ່າງເປັນທາງການໃນຮູບໃດຮູບນຶ່ງ.”
ແຕ່ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ທ່ານຮາຟິສ ອາໝັດ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອວັນທີ 14 ກໍລະກົດວ່າ ນຶ່ງໃນນັກການທູດຊັ້ນນຳຂອງລັດຖະບານໄດ້ນຳພາ “ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ” ໄປອິນໂດເນເຊຍ.