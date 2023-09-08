ທ່າມກາງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວິໂດໂດ ໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ຫຼື EAS ທີ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ນຳເອົາບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ແລະພາຄີ ຊຶ່ງປະກອບມີສະຫະລັດ ຈີນ ຣັດຊເຍ ອອສເຕຣເລຍ ອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ນິວຊີແລນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ມາເຕົ້າໂຮມກັນນັ້ນ ທ່ານວີໂດໂດໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ໃນການມີສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
“ທຸກໆທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບດຽວກັນທີ່ຈະບໍ່ສ້າງບັນຫາຂັດແຍ້ງໃໝ່ ບໍ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃໝ່” ທ່ານວີໂດໂດກ່າວເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍ “ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາຕ່າງກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮ້ອນແຮງ ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳທີ່ເຢັນຊາ ສ້າງພື້ນທີ່ສຳລັບການເຈລະຈາ ແລະແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຢູ່.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສາມປະເທດມະຫາອຳນາດ - ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະປະ
ທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແຕ່ສົ່ງພຽງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນມາ ຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼີ ຈຽງ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຊີເກ ລາ-ວຣອບ.
ໃນຖານະປະທານວຽນທີ່ພວມຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ທ່ານວີໂດໂດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ອາຊຽນ “ໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະບໍ່ກາຍເປັນຕົວແທນຂອງມະຫາອຳນາດປະເທດໃດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈະບໍ່ກາຍເປັນເຂດແນວໜ້າ ຂອງສົງຄາມເຢັນໃໝ່ - ຊຶ່ງເປັນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ເວລາທ່ານເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານວຽນຂອງອາຊຽນ ຈາກກຳປູເຈຍໃນປີ 2022.