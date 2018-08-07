ພວກເຄາະຮ້າຍ ພາກັນ ອົບພະຍົບ ໄປຢູ່ຕູບ ຜ້າຕັ້ງຊົ່ວຄາວ ແລະພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ຖືກຍົກຍ້າຍແລ້ວ

ພວກຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ທີ່ເກາະຕາກອາກາດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ພາກັນຊອກຫາທີ່ພັກພາອາໄສ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກກູ້ໄພ ຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາພວກທີ່ຫາຍສາບສູນແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍ ເຖິງ 98 ຄົນແລ້ວ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ພວກທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເຂດນັ້ນ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ໃນຕູບຜ້າຕັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຖືກໃຫ້ຍົກຍ້າຍໃນວັນຈັນວານນີ້ແລ້ວ.
ແຜ່ນດິນໄຫວ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ມີຄວາມແຮງ 6.9 ໂດຍການວັດແທກຂອງອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີສາດສະຫະລັດ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມເລິກ 10.5 ກິໂລແມັດ ໃນພາກເໜືອຂອງເກາະລອມບ໊ອກ, ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການເຕືອນ ໄພສຸນາມິເປັນເວລາສັ້ນໆ. ນອກນັ້ນມັນຍັງໄດ້ສັ່ນສະເທືອນໄປເຖິງ ເກາະຈີລີ ທີ່ຢູ່ໃກ້
ຄຽງ ພ້ອມທັງເກາະບາຫຼີ, ເກາະຊຳບາວາ ແລະສ່ວນນຶ່ງຂອງເກາະຈາວາ ນຳດ້ວຍ.
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງການອົບພະຍົບຫລົບໄພ ແມ່ນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ເກາະນ້ອຍໆຈີລີ
ແລະບ່ອນຕາກອາກາດສາມເກາະ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເກາະລອມບ໊ອກ. ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນຢືນເຂົ້າແຖວ ໃນຊາຍຫາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອລໍຖ້າເຮືອ ທີ່ຈະພາພວກເຂົາເຈົ້າໄປຍັງເກາະລອມບ໊ອກ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນຄົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກອົບພະຍົບ ຈາກເກາະຈີລີ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໂຄສົກຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ທ່ານຊູໂຕໂປ ເປີໂວ ນູໂກຣໂຮ, ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ ແມ່ນຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງເກາະລອມບ໊ອກ. ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຊາກຫັກພັງທີ່
ຕົກລົງທັບ ແລະກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ບ້ານເຮືອນຫຼາຍພັນຫຼັງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວນີ້.
ທ່ານນູໂກຣໂຮ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຄາດວ່າຈະມີສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການ ຊອກຄົ້ນຫາ ແລະພວກກູ້ໄພໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ເສຍຊີວິດ.
ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດຂອງເມືອງ ແລະພວກຜູ້ປ່ວຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກອົບພະຍົບ ອອກຈາກໂຮງໝໍ.
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