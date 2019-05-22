ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ປຣາໂບໂວ
ຊູບຽນໂຕ, ອະດີດນາຍພົນທະຫານບົກ ຜູ້ທີ່ຜ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ໄດ້ປະທະ
ກັບກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະແຍກຕົວ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊັກ
ຊວນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໜີອອກໄປ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນບຸນມາຣາດານ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຄວນ
ຫຼີກເວັ້ນ ຈາກການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນລະຫວ່າງເດືອນສັກສິດນີ້. ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້
ພະຍາຍາມທີ່ຈະຈູດຫໍພັກ ແລະ ລົດຂອງຕຳຫຼວດ. ໃນທີ່ສຸດ ຕຳຫຼວດກໍໄດ້ໃຊ້ແກັສນ້ຳ
ຕາ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງນັ້ນ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເດດີ ປຣາເສຕຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການປະທ້ວງ
ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ຈົນຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດມື້ນີ້. ມີຫຼາຍກວ່າສິບຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ.
ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕ້າ ທ່ານ ອານີສ໌ ບາສເວດານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງ ການຂ່າວ
ໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໂຄສົກຕຳຫຼວດອີກຄົນນຶ່ງ ທ່ານ ເອັມ ອິກບາລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດຈະບໍ່ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ເພື່ອຄວບຄຸມການປະທ້ວງນັ້ນ.
ຄະນະກຳມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຢືນ
ຢັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ ໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ເຊິ່ງຮູ້ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ
ໂຈໂກວີ, ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝ ດ້ວຍຄະນະແນນສຽງ 55.50
ເປີເຊັນ, ໂດຍເອົາຊະນະອະດີດນາຍພົນທະຫານບົກ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ. ໄຊຊະນະດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໂດຍຄະນະກຳມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ. ທ່ານ ປຣາ
ໂບໂວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍ ດີສີ່ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງມີສາຍ
ພົວພັນ ກັບນັກການເມືອງລະດັບສູງ ແລະ ຜູ້ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຈັດ
ນັ້ນ, ໄດ້ຮັບ 44.50 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຜ່ານທາງວິດີໂອໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຢ່າງສະຫງົບ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂະບວນການຂອງພວກເຮົາຄວນເປັນໄປ
ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສັນຕິພາບ, ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ.
ຜູ້ທີ່ຍັງເຊື່ອຖືໃນຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້… ພວກເຮົາຕໍ່ສູ້ບໍ່
ພຽງແຕ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງປະຊາ
ຊົນ, ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ເພື່ອເອກະລາດຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພ
ຈາກການຮຸກຮານໃນທຸກຮູບແບບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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