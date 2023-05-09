ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວີໂດໂດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີເຈົ້າໜ້າທີ່ອາຊຽນທີ່ຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະ ທຳໄປໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໂຈໂກວີ ອັນເປັນຊື່ປະທານາທິບໍດີທີ່ປະຊາຊົນມັກຮ້ອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເຫດຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດຂັດຂວາງ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອິນໂດເນເຊຍແລະ ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢູ່ໃນມຽນມາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຈົ່ງຢຸດເຊົາການໃຊ້ກຳລັງ ຢຸດເຊົາຄວາມຮຸນແຮງ ຍ້ອນວ່າ ມັນແມ່ນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ເງື່ອນໄຂອັນນີ້ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຊະນະ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ອິນໂດເນເຊຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ ເປີດການເຈລະຈາຫາລືເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ແມ່ນກຸ່ມໃດເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີນີ້.
ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ຊຶ່ງເປັນລັດຖະບານເງົາຢູ່ໃນມຽນມາ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບພວກທະຫານບ້ານຕໍ່ຕ້ານກອງທັບ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນປະຊາຊົນ ຫຼື PDF ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ກຳລັງ PDF ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໃນທັນທີຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນ.
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນເຊັ່ນດຽວກັນ.