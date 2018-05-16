ປ້ອມຕຳຫຼວດ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ຖືກໂຈມຕີ

ມີຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີປ້ອມຕຳຫຼວດ ທີ່ເກາະສຸມາຕຣາຂອງ
ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.ລົດຕູ້ຄັນນຶ່ງທີ່ມີຜູ້ຊາຍ 5 ຄົນ ໄດ້ຂັບໄປຈອດຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ປະຕູທາງເຂົ້າ ປ້ອມຕຳຫຼວດຂອງເມືອງຣີອາວ (Riau) ແລະໃນທັນທີ ພວກຜູ້ຊາຍຈຸນີ້
ກໍໄດ້ໂດດລົງຈາກລົດ ແລະເລີ້ມການໂຈມຕີຕຳຫຼວດດ້ວຍງ້າວຊາມູຣາຍ.
ພວກຜູ້ຊາຍ 4 ຄົນໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຍິງຕາຍ ແລະຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນທີ 5 ໄດ້ຖືກຈັບໂຕໄວ້
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວພະຍາຍາມຫລົບໜີໄປ ຈາກບ່ອນເກີດເຫດ. ມີນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄປ
ເອົາຂ່າວ ຢູ່ໃນພິທີທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ປ້ອມຕຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຫດຮ້າຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນ 2 ມື້ ຫຼັງຈາກຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບທີ່ມີ
ສະມາຊິກ 6 ຄົນ ຮວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມ ແລະເດັກນ້ອຍ ໄດ້ໂຈມຕີວັດຄຣິສຕຽນ
3 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 13 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 41 ຄົນ ທີ່ເມືອງ
ສຸຣາບາຢາ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງອິນໂດເນເຊຍ. ນຶ່ງມື້ຕໍ່ມາ ຄອບຄົວ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5 ຄົນ ກໍໄດ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ຕໍ່ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດ
ທີ່ເມືອງສຸຣາບາຢາ ເຮັດໃຫ້ມີ 10 ຄົນບາດເຈັບ ຮວມທັງຕຳຫຼວດ 4 ຄົນ ແລະ
ພົນລະເຮືອນ 6 ຄົນ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີທັງ 2.
ການໂຈມຕີທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດ ທີ່
ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕ້ອນຮັບການມາຮອດມາເຖິງມື້ທຳອິດ
ຂອງເດືອນສັກສິດຣາມາດານ.
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