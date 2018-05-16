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ປ້ອມຕຳຫຼວດ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ຖືກໂຈມຕີ

ພວກຕຳຫຼວດຕໍ່ຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ ຢືນຍາມຢູ່ ພາຍຫລັງຈາກລະເບີດແຕກ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງຕຳຫຼວດ ໃນເມືອງຊູຣາບາຢາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018.

ມີຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີປ້ອມຕຳຫຼວດ ທີ່ເກາະສຸມາຕຣາຂອງ
ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.ລົດຕູ້ຄັນນຶ່ງທີ່ມີຜູ້ຊາຍ 5 ຄົນ ໄດ້ຂັບໄປຈອດຢູ່ຕໍ່ໜ້າ
ປະຕູທາງເຂົ້າ ປ້ອມຕຳຫຼວດຂອງເມືອງຣີອາວ (Riau) ແລະໃນທັນທີ ພວກຜູ້ຊາຍຈຸນີ້
ກໍໄດ້ໂດດລົງຈາກລົດ ແລະເລີ້ມການໂຈມຕີຕຳຫຼວດດ້ວຍງ້າວຊາມູຣາຍ.

ພວກຜູ້ຊາຍ 4 ຄົນໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຍິງຕາຍ ແລະຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນທີ 5 ໄດ້ຖືກຈັບໂຕໄວ້
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກ່ຽວພະຍາຍາມຫລົບໜີໄປ ຈາກບ່ອນເກີດເຫດ. ມີນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄປ
ເອົາຂ່າວ ຢູ່ໃນພິທີທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ປ້ອມຕຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ພວກສະມາຊິກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໜ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດ ກຳລັງກວດກາເບິ່ງຊາກພວກລົດຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ບ່ອນທີ່ລະເບີດແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໂບດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ ຊູຣາບາຢາ ໃນເກາະຈາວາ ຕາເວັນອອກ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2018.
ພວກສະມາຊິກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໜ່ວຍເກັບກູ້ລະເບີດ ກຳລັງກວດກາເບິ່ງຊາກພວກລົດຈັກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ບ່ອນທີ່ລະເບີດແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໂບດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ ຊູຣາບາຢາ ໃນເກາະຈາວາ ຕາເວັນອອກ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2018.


ເຫດຮ້າຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນ 2 ມື້ ຫຼັງຈາກຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບທີ່ມີ
ສະມາຊິກ 6 ຄົນ ຮວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມ ແລະເດັກນ້ອຍ ໄດ້ໂຈມຕີວັດຄຣິສຕຽນ
3 ແຫ່ງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 13 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 41 ຄົນ ທີ່ເມືອງ
ສຸຣາບາຢາ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງອິນໂດເນເຊຍ. ນຶ່ງມື້ຕໍ່ມາ ຄອບຄົວ
ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 5 ຄົນ ກໍໄດ້ໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ຕໍ່ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດ
ທີ່ເມືອງສຸຣາບາຢາ ເຮັດໃຫ້ມີ 10 ຄົນບາດເຈັບ ຮວມທັງຕຳຫຼວດ 4 ຄົນ ແລະ
ພົນລະເຮືອນ 6 ຄົນ.

ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີທັງ 2.

ການໂຈມຕີທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດ ທີ່
ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕ້ອນຮັບການມາຮອດມາເຖິງມື້ທຳອິດ
ຂອງເດືອນສັກສິດຣາມາດານ.

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