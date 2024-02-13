ຕຳຫຼວດອິນໂດເນເຊຍໄດ້ລະບຸຊື່ຊາວຈີນ 2 ຄົນ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນເຫດລະເບີດຂອງເຕົາຫຼອມ ທີ່ໂຮງງານນິກໂກ (nickel) ຂອງຈີນ ຢູ່ເກາະຊູລາເວສີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນງານ 21 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ມີຄົນງານຈີນ 8 ຄົນແລະຄົນງານອິນໂດເນເຊຍ 13 ຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກເຕົາຫຼອມ ທີ່ໂຮງງານ PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກຄົນງານກຳລັງທຳການສ້ອມແປງຢູ່.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຕົນຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາທາງອາຍາ ໃນຖານບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ທີ່ພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດແລະບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງມີໂທດໜັກເຖິງຕິດຄຸກ 5 ປີ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທັງສອງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະຮອງຫົວໜ້າຄວບຄຸມເຕົາຫຼອມ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານນິກໂກຂອງຈີນດັ່ງກ່າວ.
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