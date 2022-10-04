ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດອິນໂດເນເຊຍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ 9 ຄົນ ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະອີກ 18 ຄົນກຳລັງຖືກສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຍິງແກັສນ້ຳຕາ ຢູ່ໃນສະໜາມກິລາເຕະບານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຢຽບກັນຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 125 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວທີ່ໂສກເສົ້າທຸກລະທົມໃຈ ພະຍາຍາມທີ່ຈະທໍາໃຈກ່ຽວກັບການສູນເສຍຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 17 ຄົນ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາທີ່ເມືອງມາລັງໃນແຂວງຈາວາຕາເວັນອອກ ທີ່ມີແຕ່ແຟນບານມາຈາກເມືອງຂອງທີມ ອາເຣມາ ເອັຟຊີ (Arema FC) ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າໄປ. ຜູ້ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທີມເພີເຊບາຢາ ຊູຣາບາຢາ (Persebaya Surabaya) ທີ່ເປັນທີມໄປຈາກບ່ອນອື່ນນັ້ນ ເຂົ້າໄປ ຍ້ອນມີປະຫວັດຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຄູ່ແຂ່ງຂັນເຕະບານຂອງອິນໂດເນເຊຍ.
ໄພຫາຍຍະນະໃນຄືນວັນເສົາຜ່ານມາ ແມ່ນເຫດການນຶ່ງໃນຈໍານວນເຫດການທີ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍທີ່ສຸດໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ.
ບັນດາຜູ້ຫຼິ້ນກິລາໃຫ້ແກ່ທີມອາເຣມາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ວາງພວງມາລາ ໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະໜາມກິລາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຈາວິເອີ ໂຣກາ (Javier Roca), ຫົວໜ້າຄູຝຶກກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ໃນນາມທີມເພື່ອຂໍການອະໄພຈາກຄອບຄົວ ທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂສກນາດຕະກຳອັນນີ້, ຂໍອະໄພຈາກຜູ້ທີ່ສູນເສຍຄົນທີ່ຕົນຮັກ ຫຼືຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງຫມໍຢູ່."
ໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້, ແຟນກິລາບານເຕະປະມານພັນຄົນ ທີ່ນຸ່ງເສື້ອສີດຳໄດ້ພາກັນໄຕ້ທຽນໄວ້ອາໄລ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາເຕະບານ ໃນເມືອງເບກາຊີ (Bekasi) ຊຶ່ງຢູ່ຕິດກັບເມືອງຫລວງຈາກາຕາ ເພື່ອສູດມົນພາວະນາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພຫາຍຍະນະອັນນີ້.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ແຟນບານຂອງທີມອາເຣມາ (Arema) ປະມານ 42,000 ຄົນ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນສະໜາມດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາຫຼັງຈາກທີມນັ້ນ ໄດ້ພ່າຍແພ້ດ້ວຍຄະແນນ 3 ຕໍ່ 2, ເຊິ່ງເປັນການສູນເສຍຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຢູ່ຖິ່ນຂອງຕົນ ກັບທີມເພີເຊບາຢາ (Persebaya) ໃນຮອບ 23 ປີ. ບາງຄົນແກວ່ງແກ້ວ ແລະວັດຖຸອື່ນໆ ໃສ່ຜູ້ຫຼິ້ນກິລາແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມການແຂ່ງ ຂັນ. ຢ່າງໜ້ອຍລົດຕຳຫຼວດ 5 ຄັນຖືກປີ້ນ ແລະຖືກຈູດຢູ່ນອກສະໜາມກິລາ.