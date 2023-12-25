ອິນໂດເນເຊຍ ສືບສ່ວນ ເຫດການລະເບີດ ຢູ່ໂຮງງານທາດນິກເກີລຂອງຈີນ

ລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍ ບອກກັບວີໂອເອວ່າ ຕົນກຳລັງສືບສວນເຫດການລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງງານທາດນິກເກິລຂອງຈີນ ໃນຊ່ວງຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຊາວອິນໂດເນເຊຍ 8 ຄົນ ແລະຊາວຈີນ 5 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະຢ່າງນ້ອຍ 46 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກະຊວງປະສານງານດ້ານການເດີນເຮືອ ແລະການລົງທຶນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການລະເບີດຂອງເຕົາເຜົາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງງານເຫຼັກ ສແຕນເລດ ຊິງຊານ (Tsingshan Stainless Steel) ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) ໃນເກາະສຸລາເວສີ (Sulawesi).
ທ່ານເຊັບຕຽນ ຮາຣີໂອ ເຊໂຕ (Septian Hario Seto), ຮອງຜູ້ປະສານງານດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງກະຊວງປະສານງານດ້ານການເດີນເຮືອ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທີມງານຈາກກະຊວງກຳລັງເດີນທາງໄປທີ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ “ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທຸກດ້ານຂອງການຮັບມືກັບອຸບັດເຫດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມແຜນ ຫຼືຂັ້ນຕອນ.”