ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໒໕ ທັນວາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ອິນໂດເນເຊຍ ສືບສ່ວນ ເຫດການລະເບີດ ຢູ່ໂຮງງານທາດນິກເກີລຂອງຈີນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ຄົນງານ ຢືນຢູ່ໃກ້ຈຸດທີ່ເຕົາເຜົາລະເບີດ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານຫຼອມເຫຼັກສແຕນເລດ PT Indonesia Tsingshan ໃນເມືອງ Morowali, ທາງພາກກາງຂອງເກາະສຸລາເວສີ (Sulawesi), ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2023.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ຄົນງານ ຢືນຢູ່ໃກ້ຈຸດທີ່ເຕົາເຜົາລະເບີດ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານຫຼອມເຫຼັກສແຕນເລດ PT Indonesia Tsingshan ໃນເມືອງ Morowali, ທາງພາກກາງຂອງເກາະສຸລາເວສີ (Sulawesi), ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 24 ທັນວາ 2023.

ລັດຖະບານ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ ບອກກັບ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ຕົນ​ກຳລັງ​ສືບສວນ​ເຫດການ​ລະ​ເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງ ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໂຮງງານທາດ​ນິກ​ເກິ​ລຂອງ​ຈີນ​ ໃນຊ່ວງ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອາທິດ​ວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້​ຜູ້ອອກແຮງ​ງານ​ຊາວອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ 8 ຄົນ ​ແລະ​ຊາວ​ຈີນ 5 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ​ແລະຢ່າງນ້ອຍ 46 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ກະຊວງ​ປະສານ​ງານດ້ານ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ ແລະ​ການ​ລົງທຶນ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ລະອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂອງເຕົາເຜົາ ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໂຮງງານ​ເຫຼັກ ສແຕນເລດ ຊິງຊານ (Tsingshan Stainless Steel) ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ​ຍ່ອຍ​ຂອງ PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) ​ໃນ​ເກາະສຸລາເວສີ (Sulawesi).

ທ່ານເຊັບຕຽນ ຮາຣີໂອ ເຊໂຕ (Septian Hario Seto), ຮອງຜູ້​ປະສານ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ​ຂອງ​ກະຊວງ​ປະສານ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທີມ​ງານ​ຈາກ​ກະຊວງ​ກຳລັງ​ເດີນທາງ​ໄປທີ່​ສະຖານ​ທີ່ເກີດເຫດ “ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈ​ວ່າ ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງການ​ຮັບ​ມືກັບ​ອຸບັດ​ເຫດ​ຄັ້ງນີ້​ ແມ່ນເປັນໄປຕາມ​ແຜນ ຫຼື​ຂັ້ນ​ຕອນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG