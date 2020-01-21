ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊ​ຍ ຈະ​ຍ້າຍ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ​ອອກ​ຈາກ ​ຈາ​ກາ​ຕາ​ ໄປຕັ້ງ​ຢູ່ແຫ່ງ​ໃໝ່

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Joko Widodo ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍຊີ້​ມື​ໃຫ້ເຈົ້າ​ແຂວງເກາະ Kalimantan Isran Noor ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ທີ່​ຢືນ​ຂ້າງ​ທ່ານ​ນັ້ນ​ເບິ່ງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄປ​ຢ້ຽມ​ບ່ອນ​ທີ່ຈະ​ຕັ້ງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ໃໝ່​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍຢູ່​ເມືອງ Sepaku ເໜືອ, ເຂດ Penajam Paser, ເກາະ Kalimantan ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ນັ້ນ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊ​ຍ​ໄດ້​ເປັ່ງຄຳ​ປະ​ກາດອອກ​ມາ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ຈາກ​ຈາ​ກາ​ຕາ​ໄປ ໂດຍໃຊ້​ເງິນ​ທຶນທີ່​ອາດຈະ​ຮອດ 40 ຕື້​ໂດ​ລາ ທີ່ມາ​ຈາກນັກ​ລົງ​ທຶນ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ໃຫ້​ແກ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ໃໝ່ ທີ່​ລວມ​ມີ​ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ​ ທ່ານ ໂທ​ນີ ແບ​ລ. ການ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ ໃຫ້ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈຕໍ່​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກາ​ນ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກາຍ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຄືນ​ມາ​ອີກ. ແຕ່​ວ່າ ຄົນກຸ່ມ​ນຶ່ງທີ່ບໍ່​ຮູ້​ສຶກມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈເລີຍ ກໍ​ຄື​ພວກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ດີ​ໄປ​ກວ່າ​ບັ​ນ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ນີ້. ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງຫລາຍອັນ​ດັບ 4 ຂອງ​ໂລກ ​ແຫ່ງນັ້ນ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຍ້າຍ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ.

ຈາ​ກາ​ຕາ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ມົນ​ລະ​ພິດ ທີ່​ຈົມ​ຢູ່​ໃຕ້​ກາ​ນ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ການ​ສູບ​ນ້ຳຂຶ້ນ. ແຕ່​ວ່າ ສະ​ຖານ​ທີ່​ໃໝ່ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຢູ່​ໃນເກາະ ບໍ​ແນວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເກາະ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ ທີ່​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ການ​ຂຸດບໍ່​ແຮ່, ການ​ເຮັດ​ນິ​ຄົມ​, ນ້ຳ​ມັນ​ເຟືອດ​ຊຶມ​ອອກ​ມາ ແລະ​ຈູດ​ປ່າເພື່ອ​ບຸກ​ເບີກ​ທີ່​ດິນ​ໄປ​ປູກ​ຕົ້ນ​ປາມ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ນ້ຳ​ມັນ. ພວກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ບັນ​ຫານີ້ມີ​ແຕ່​ຈະ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ເມື​່ອ​ຄົນ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໄດ້​ໄປ​ຢູ່​ໃນ ຄາ​ລິ​ແມນ​ຕານ, ຊຶ່ງ​ເປັນພາກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເກາະ​ອິ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ທີ່​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັບ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ແລະ​ບ​ຣູ​ໄນ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG