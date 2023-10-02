ອິນໂດເນເຊຍ ເປີດທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ 'Whoosh' ​ທີ່ໜູນຫລັງໂດຍຈີນ

ປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວີໂດໂດ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ເປີດທາງ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ມູນຄ່າ 7.3 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດ ກັບເມືອງບັນດຸງ ທີ່ເປັນໂຄງການຈີນໜູນຫລັງໄດ້ ປະສົບກັບບັນຫາຕ່າງໆ ອິງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ທາງລົດໄຟຍາວ 142 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງງສຳຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະພາກສ່ວນຂອງໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນ ແລະໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຕ່າງໆເລີ້ມຈາກບັນຫາຈ່າຍເງິນຄ່າທີ່ດິນ ຊັກຊ້າຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພິີ້ມຂຶ້ນ.
ການເປີດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສຳລັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຊື່ວ່າ “Whoosh” ໄດ້ໄກຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງເອົາໄວ້ ຂອງການປະຕິບັດງານໃນປີ 2019.
“ຊື່ໄດ້ດົນບັນດານໃຈໂດຍ ສຽງຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ” ທ່ານໂຈໂກວີ ໃນນາມປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມ ໄດ້ຮ້ອງກ່າວຢູ່ໃນພິທີເປີດ.
“ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງການປະຕິບັດງານ ຂອງລົດໄຟສາມາດບັນລຸເຖິງ 350 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ທີີທ່ານໂກໂຈວີ ກ່າວ ໂດຍຮ້ອງວ່າ “ການຄົມມະນາຄົມສະໄໝໃໝ່ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ເປັນເພື່ອນກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ.”