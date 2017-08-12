ໄຟໄໝ້ປ່າ ຍັງເປັນບັນຫາ ທີ່ປ້ອງກັນຍາກ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ

ອິນໂດເນເຊຍພວມກຽມຮັບມືກັບໄຟໄໝ້ປ່າຕື່ມ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຈຸດຮ້ອນ
ແຮງຫຼາຍຮ້ອຍບ່ອນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍຂອງການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ໃນປີນີ້.
ສຳລັບອິນໂດເນເຊຍແລ້ວ ໄຟໄໝ້ປ່າເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາປະຈຳປີທີ່ສາມາດ
ທຳນາຍໄດ້ແລະຄຸ້ມຄອງໄດ້ຍາກ.
5 ແຂວງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ Riau, Jambi, ສຸມາດຕຣາໃຕ້, ກາລີມັນຕັນຕາເວັນຕົກ
ແລະກາລີມັນຕັນໃຕ້ ໄດ້ພາກັນປະກາດພາວະສຸກເສີນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸມາດຕຣາ
ຄົນນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຫານ ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ເປັນຜູ້ຈູດໄຟ. ຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ
Pontianak, ກາລີມັນຕັນຕາເວັນຕົກ, Pekanbaru ແລະ ສຸມາດຕຣາ ໄດ້ຖືກປົກ
ຄຸມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຄວັນໄຟໄໝ້ປ່າ 282 ແຫ່ງ.
ຄຳຖາມ ທີ່ຍັງມີຢູ່ສຳລັບປີ 2017 ນີ້ກໍຄືວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຍາກແທ້
ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີມາເປັນປະຈຳ. ປີ 2015 ເປັນປີທີ່ມີໄຟໄໝ້ປ່າຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນປະ
ຫວັດການຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ລະບົບອາກາດ El-Nino ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ມີຄວັນໄຟໄໝ້ປ່າຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ກວມໄປເຖິງ ສິງກະໂປແລະມາ
ເລເຊຍ. ແຕ່ໃນໄລຍະສອງປີຕໍ່ມາທີ່ບໍ່ໄດ້ມີ El-Nino ຫລືໄພແຫ້ງແລ້ງໃດໆນັ້ນ ໄຟ
ໄໝ້ປ່າກໍຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະຍັງໄດ້ລາມອອກໄປໃສ່ຫຼາຍໆແຂວງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາ
ກ່ອນ ເຊັ່ນວ່າແຂວງອາເຈ່ເປັນຕົ້ນ.
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