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ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 5 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວຄັ້ງໃໝ່ ຢູ່ເກາະລົມບັອກ ອິນໂດເນເຊຍ

ດິນເຈື່ອນທີ່ເຫັນຢູ່ ແມ່ນຫຼັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ເກາະ ລົມບັອກ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2018.

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ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 5 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ຮ້າຍ​ແຮງ ທີ່​ສັ່ນ​ສ​ະ​ເທືອ​ນ​ເກາະ​ທ່ອງ
​ທ່ຽວລົມ​ບັອກຂອງອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ ແລະ​ເກາະ​ໃກ້​ຄຽງຊຳ​ບາ​ວາ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ອາທິດ
​ວານນີ້.

ທ່ານ​ຊູ​ໂຕ​ໂປ ປູຣ​ໂວ ນູ​ໂກ​ຣ​ໂຮ ໂຄສົກຂອງ​ອົງການກູ້​ໄພພິບັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວໃນ​ວັນ
​ຈັນ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.9 ​ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ຊາກ​ຫັກ
​ພັງ​ຂອງ​ຕຶກ. ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ດັ່ງກ່າວເກີດ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ

​ຊົ່​ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.3 ​ໄດ້​ສັ່ນ​ເກາະ​ລົມ​ບັອກ ຕັດ​ພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ເກາະດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ​ນູ​ໂກຣໂຮ ກ່າວ​ວ່າ ​ມີ​ການ​ສັ່ນ​ສ​ະ​ເທືອ​ນຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄັ້ງທີ່ຕິດຕາມ​ຫຼັງຈາກການ​ເກີດ
ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ດິນ​ເຈື່ອນ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ເກາະ​ລົມ
​ບັອກ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຊາວ​ບ້ານ​ພາກັນ​ປົບໜີ​ອອກ​ມາ​ສູ່​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ​ດ້ວຍຄວາມ
​ຢ້ານ​ກົວ.

​ແຜ່່ນດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດວານນີ້ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ສອງ​ອາທິດ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ
​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເກາະ​ດຽວ​ກັນ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ 400 ຄົນເສຍ​ຊີວິດ.

ທ່ານນາງ​ນິນິກ ຣາຮາ​ຢູ ຂອງ​ອົງການ​ອົມ​ບັສ​ແມນ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ
ພະແນ​ກ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ວ່າ ທ່ານນາງ​ໄດ້ຖືກ​ບອກ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ແຮມ​ຂອງ​ທ່ານນາງ
​ໃນ​ເກາ​ະລົມ​ບັອກ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຢ້ານ​ຕາຍຈຶ່ງປົບ
ໜີ​ອອກ​ໄປ​ນອກ​.” ​ນາງ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ ຜູ້​ບໍລິຫານ​ໂຮງ​ແຮມ​ກີດ​ກັ້ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ແຂກ​ກັບ​ຄືນ
​ເຂົ້າ​ໄປອີກ​ “​ເພາະມັນມີ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທື່ອນຕິດຕາມ​ມາ.”

ນາງ​ຊຳ​ບາ​ວາ ​ຊາວ​ບ້ານ​ມູຕາ ອາຣີຢາ​ນີ ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ “ນີ້​ອາດ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​
ໄຫວຄັ້ງໃຫຍ່​ເທື່ອ​ທີ​ຫ້າ​ມື້ນີ້.” ນາງກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບ້ານ​ນີ້ ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​
ຊາວບ້ານ​ທີ່ຢ້ານ​ກົວນັ້ນ ​ໃຫ້ພາກັນ​ຍົກຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ບ່ອນ​ປອດ​ໄພ. ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ບັດ​ນີ້​
ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພາກັນ​ໜີມາ​ຢູ່​ທົ່ງ​ກວ້າງ.”

ດິນ​ເຈື່ອນ​ໄດ້ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ຢູ່​ອຸດທະຍານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ພູ ຣິນຈາ​ນີ
ບ່ອນ​ທີ່​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງຢູ່ ​ຫຼັງຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ໃນວັນ​ທີ 29 ກໍລະກົດ ໄດ້
​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ 17 ຄົນ. ສວນ​ອຸດທະຍານ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຖືກປິດ​ລົງນັບ​ແຕ່​ນັ້ນມາ.

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