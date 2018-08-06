91 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ເກາະຕາກອາກາດໃນ ອິນໂດເນເຊຍ

ຄວາມພະຍາຍາມໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຍົກຍ້າຍພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່ານຶ່ງພັນຄົນ
ອອກຈາກເກາະຕາກອາກາດໃນອິນໂດເນເຊຍ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່
ຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 91 ຄົນ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ.
ແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວັດແທກຄວາມແຮງໄດ້ 6.9 ໂດຍຫ້ອງ ການສຳ
ຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຫຼຸດລົງມາຈາກ 7.0 ໂດຍເລິກລົງໄປເຖິງ 10.5
ກິໂລແມັດ ໃນພາກເໜືອຂອງເກາະລົມບັອກ ເຮັດໃຫ້ມີການເຕືອນເຖິງຟອງຊຸນາມິ
ໃນໄລຍະສັ້ນໆ ໄປຍັງ ເກາະເພື່ອນບ້ານ ກີລີ ເກາະບາຫຼີ ຊໍາບາວາ ແລະພາກສ່ວນ
ຂອງຈາວາຕາເວັນອອກ.
ການຍົກຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ໝູ່ເກາະນ້ອຍກີລີ ທີ່ເປັນສາມເກາະພັກຜ່ອນ
ນ້ອຍໆໃກ້ກັບເກາະລົມບ້ອກ. ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນລຽນແຖວຢູ່ຫາດຊາດນ້ອຍໆ
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ລໍຖ້າເຮືອທີ່ຈະນຳພາເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ເກາະລົມບ້ອກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ໂຄສົກສາຍການບິນກາຣູດາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ເພີ້ມຖ້ຽວບິນພິເສດ
ຈາກເກາະລົມບ້ອກ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢາກໜີອອກໄປ.
ທ່ານຊູໂຕໂປ ປູຣໂວ ນູໂກຣໂຮ ໂຄສົກປະຈຳອົງການບັນເທົາຄວາມຫາຍຍະນະແຫ່ງ
ຊາດຂອງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນໃນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ທີ່ຕາຍໄປແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແມ່ນຢູ່ທາງເໜືອຂອງເກາະລົມບ້ອກ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍໜັກ.
ທ່ານ ນູໂກຣໂຮ ກ່າວວ່າຈຳນວນຜູ້ຕາຍຄາດວ່າຈະສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກກູ້ໄພໄດ້
ໄປເຖິງບັນດາເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ທ່ານກ່າວວ່າບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຜູ້
ໃດຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ໄຟຟ້າໄດ້ມອດຢູ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງເມືອງ ແລະພວກຄົນເຈັບກໍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກ
ໄປຈາກໂຮງໝໍໃຫຽ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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