ຄື້ນຊຸນາມິ ໄດ້ພັດເຂົ້າຫາດຊາຍທັງຫຼາຍຢູ່ຕາມຊ່ອງແຄບ ຊຸນຕາຂອງປະເທດ ອິນໂດ
ເນເຊຍໃນຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດ
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 168 ຄົນ ພ້ອມກັບຫຼາຍກວ່າ 700 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ອີງໂອກາດ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບແມ່ນມີຢູ່ສາມພາກພື້ນໄດ້ແກ່, ພາກພື້ນ ລຳປຸງໃຕ້
ໃນເກາະ ສຸມາດຕາ ແລະ ພາກພື້ນ ເຊຣັງ ແລະ ປານເດກລາງ ໃນເກາະ ຈາວາ, ທາງ
ພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ຕາມຊ່ອງແຄບ ຊຸນດາ, ອີງຕາມການ
ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງທ່ານ ຊູໂຕໂປ ເປີໂວ ນູໂກຣໂຮ, ໂຄສົກອົງການ
ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ (BNBP).
ເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຫຼັງ, ໂຮງແຮມ 9 ຫຼັງ ແລະ ເຮືອ 10 ລຳໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ອີງ
ຕາມກ່າວຂອງອົງການ BNBP ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ອົງການອຸຕຸນິຍົມ, ພູມອາກາດວິທະຍາ ແລະ ຟີສິກກ່ຽວກັບພື້ນໂລກ (BMKG) ໄດ້
ລາຍງານວ່າຜູ້ເຂົາໄຟ ຄຣາໂກຕາ ໄດ້ປະທຸຂຶ້ນຕອນປະມານ 9 ໂມງແລງຂອງວັນເສົາ
ວານນີ້ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄື້ນຊຸນາມິກໍໄດ້ພັດເຂົ້າຝັ່ງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະ
ມານຕອນຄ່ຳ 9:30.
ອົງການ BMKG ໄດ້ກ່າວ່າ “ສາເຫດຂອງຄື້ນຊຸນາມິ ແມ່ນຍ້ອມດິນເຈື່ອນຢູ່ໃຕ້ທະເລ
ຫຼັງຈາກການປະທຸຂຶ້ນຂອງພູເຂົາໄຟ ອານັກ ຄຣາໂກຕາ ແລະ ຄື້ນທະເລແມ່ນເກີດຂຶ້ນ
ຍ້ອມພະຈັນເຕັມດວງ.”
ຈຳນວນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍຄື້ນຊຸນາມິ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ຖະແຫຼງການ. ທາງຫຼວງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນ ເຊຣັງ ແລະ ປານເດກລັງ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍເຊັ່ນກັນ.
ຫົວໜ້າອົງການໄພພິບັດ ທ່ານ ເອັນດານ ເປີມານາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ວ່າ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຫາຍສາບສູນໃນເມືອງ ຕັນຈຸງ ເລຊຸງ, ແຂວງ ບານເຕັນ ທີ່ເປັນຈຸທ່ອງ
ທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ແລະ ວ່າຕຳຫຼວດໄດ້ສະໜອງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດພື້ນທີ່ເທື່ອ,
ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
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