ອິນໂດເນເຊຍ ຈັບໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍ່ການຮ້າຍ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນກໍ່ກວນການເລືອກຕັ້ງ

ໂຄສົກຂອງໜ່ວຍງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫົວຮຸນແຮງ 59 ຄົນ ໃນນັ້ນລວມມີຜູ້ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຈາມາ ອັນຊາຣຸດ ດາອູລາ (Jamaah Ansharut Daulah) ຫຼື JAD ຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ສົງໄສວ່າ ວາງແຜນທີ່ຈະລົບກວນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ກໍາລັງຈະມາຮອດນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
19 ຄົນຂອງພວກທີ່ຖືກຈັບກຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນມາຈາກເຄືອຂ່າຍ ເຈມາ ອິສລາມາຍອາ (Jemaah Islamiah) ຫຼື JI ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມ ອາລກາອີດາ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 40 ຄົນແມ່ນມາຈາກກຸ່ມ JAD, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳປະຕິຍານວ່າ ຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື IS.
ທ່ານອັສວິນ ຊີເຣກາ (Aswin Siregar), ໂຄສົກຂອງກອງບັນຊາການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ Densus 88 ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ JAD ຖືກສົງໄສວ່າ ວາງແຜນການໂຈມຕີ ເພື່ອລົບກວນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານ ອັສວິນ ກ່າວຕໍ່ການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ "ສໍາລັບພວກເຂົາ, ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຜິດສິນລະທໍາ ແລະຜິດຕໍ່ກົດຫມາຍອິສລາມ."
ທ່ານກ່າວຕື່ມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການວາງແຜນທີ່ສົງໄສນັ້ນວ່າ "ພວກເຂົາວາງແຜນທີ່ຈະໂຈມຕີສະຖານີຕໍາຫຼວດ ໂດຍມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າຫມາຍຫຼັກຂອງພວກເຂົາ ຄືການຍົກເລີກການເລືອກຕັ້ງ."
ທ່ານ ອັສວິນ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນການປະຕິບັດງານ ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 28 ຕຸລາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ຍຶດປືນຈໍານວນນຶ່ງ ແລະສານເຄມີຈຳເພື່ອເຮັດລະເບີດ.