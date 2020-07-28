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ອີນໂດເນເຊຍ ເລັ່ງລັດໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຫາ ຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ

ພະນັກງານການແພດຄົນນຶ່ງ ກຳລັງເກັບເອົາທາດແຫຼວໃນຮູດັງ ຈາກແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ລະຫວ່າງການກວດຫາໄວຮັສໂຄໂຣນາ ໃນຄຸ້ມບ້ານຕັງເຊີແຣງ ອິນໂດເນເຊຍ ໃັນທີ 17 ພຶດສເພາ 2020.

ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເຄື່ອນເຂົ້າສູ່ລະດັບແຖວໜ້າຂອງປະເທດ ຕ່າງໆໃນ
ການຄົ້ນຫາວັກຊິນ ຕ້ານໂຄໂຣນາໄວຣັສອາທິດໜ້ານີ້ ດ້ວຍການເລີ້ມການທົດລອງ
ທາງ ຄລີນິກ ຂັ້ນທີສາມ ໃນເມືອງ ບັນດຸງ, ແຂວງ ຈາວາຕາເວັນຕົກ.

ຕົວຢ່າງຢາວັກຊີນທົດລອງປະມານ 2,400 ອັນໄດ້ຖືກສົ່ງຈາກປະເທດຈີນ ໄປຫາ
ບັນດຸງ ເພື່ອທຳການທົດລອງ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງນີ້. ວັກຊິນ
ທີ່ພັດທະນາໂດຍ ບໍລິສັດເພສັດຊະກຳຈີນ Sinovac Biotech ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈຳ
ນວນຫ້າຈາກ 166 ບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າແຂ່ງຂັນນັ້ນ ໄດ້ກ້າວໄປເຖິງ ຂັ້ນທີ່ກ້າວໜ້າຂອງ
ການທົດລອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ບໍລິສັດນຶ່ງຂອງອາເມຣິກັນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຂ່ງຂັນເພື່ອຢາກວັກຊິນ, ເຊິ່ງຖືກ ພັດທະ
ນາໂດຍບໍລິສັດ Moderna, ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າສູ່ການທົດລອງຂັ້ນທີ 3 ໃນສະຫະລັດ ແລ້ວ
ໃນວັນຈັນວານນີ້.

ການທົດລອງຂັ້ນທີສາມປະກອບມີການສັກຢາໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຫຼາຍພັນຄົນເພື່ອ
ເບິ່ງວ່າຈະມີຈັກຄົນຕິດແປດເຊື້ອ, ປຽບທຽບໃສ່ກັບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຢາທີ່ບໍ່ມີລິດ ທາງຢາ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອິນໂດເນເຂຍ ທ່ານ ເຣັດໂນ ມາຊູດີ ໄດ້ປະກາດແຜນການ
ບັນດຸງ ຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າໂຄງການນີ້ຊີ້ນຳ
ໂດຍກົງໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍບໍລິສັດການຢາທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍລັດຖະບານຊື່ວ່າ
Bio Farma.

ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ ບໍລິສັດ ທ່ານນາງ ໂຮເນສຕີ ບາສເຢີ ກ່າວວ່າການທົດລອງຢູ່ໃນ
ຫ້ອງທົດລອງມີກຳນົດທີ່ຈະດຳ ເນີນໄປຫົກເດືອນ ແລະ ຈະແລ້ວສຳເລັດໃນເດືອນ
ມັງກອນປີ 2021.

ທ່ານນາງກ່າວວ່າ Bio Farma ຄາດວ່າຈະແຈກຢາຍຢາວັກຊີນ 40 ລ້ານອັນຕໍ່ປີ ໄວ
ເທົ່າທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຂະ
ຫຍາຍການແຈກຢາບອອກໄປ 250 ລ້ານອັນ ຕໍ່ປີ.

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