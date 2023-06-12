ທ່ານ ວິລລຽມ ບາຣ໌ (William Barr), ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລະດັບສູງສຸດ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນ ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ, ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາທີ່ກ່າວຫາທ່ານທຣຳ ວ່າ ເກັບຮັກສາເອກະສານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນຄວາມລັບ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນປີ 2021 ແມ່ນ "ເປັນຕາເສຍໃຈຫຼາຍ."
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະມາຊິກພັກຣີພັບລີກັນຄົນອື່ນໆ, ໄດ້ອອກມາປົກປ້ອງທ່ານທຣຳ, ໂດຍກ່າວວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີທາງດ້ານການເມືອງທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ເອົາທໍານຽບຂາວກັບຄືນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2024.
"ເຖິງແມ່ນພຽງແຕ່ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງມັນແມ່ນຄວາມຈິງ, ແມ່ນທ່ານຈະມີບັນຫາຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຫມາຍຄວາມວ່າ, ມັນເປັນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ລະອຽດຫຼາຍ," ທ່ານບາຣ໌ (Barr), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງທ່ານທຣຳ ໃນປີ 2019 ແລະ 2020, ບອກກັບລາຍການ “Fox News Sunday”. “ແນວຄິດໃນການນຳສະເໜີທຣຳໃນຖານະເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ນີ້ - ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຊອກຫາຈັບຄວາມຜິດ - ແມ່ນເປັນເລື່ອງຕະຫລົກ."
ທ່ານບາຣ໌ ກ່າວຕື່ມວ່າ, "ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ວ່າເລື້ອງທັງໝົດນີ້ ເກີດຂື້ນຍ້ອນການປະພຶດທີ່ປະໝາດຂອງປະທານາທິບໍດີ" ໂດຍການເອົາເອກະສານລັບຫຼາຍກວ່າ 300 ສະບັບ ໄປກັບລາວ ໄປທີ່ບ້ານພັກແຄມມະຫາສະໝຸດ Mar-a-Lago ໃນລັດຟລໍຣີດາ ໃນໄລຍະການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງລົງ ແລະທ່ານໄດ້ອອກຈາກວໍຊິງຕັນ, ແທນທີ່ຈະສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ອົງການເກັບມ້ຽນເອກະສານແຫ່ງຊາດ, ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ.