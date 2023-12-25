ເຮືອບິນເໝົາລຳທີ່ຖືກປົກປິດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ເຫັນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງນຳພາຜູ້ໂດຍສານຊາວອິນເດຍ 303 ຄົນ ໄປປະເທດ ນິກາຣາກົວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກເດີ່ນບິນ ຝຣັ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງມັນຖືກສັ່ງໃຫ້ຈອດໄວ້ ເປັນເວລາ 4 ວັນສຳລັບການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າມະນຸດ. ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງ ສຳລັບສາຍການບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຮືອບິນລຳນັ້ນຈະນຳເອົາຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍຄົນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ນັ້ນ ກັບຄືນໄປ ອິນເດຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຮັດວຽກໝົດມື້ກ່ອນວັນ ຄຣິສມາສ ກ່ຽວກັບ ລະບຽບຂອງທາງການເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານບາງຄົນເດີນທາງອອກຈາກສະໜາມບິນ ວາທຣີ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍໃນເມືອງ ແຊມເປນ, ຜູ້ພິພາກສາໃນພາກພື້ນທ່ານນາງ ແອນນິກ ບຣາວນ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ. ຜູ້ໂດຍສານໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 21 ເດືອນ, ແມ່ນໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຕຶກສະໜາມບິນນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ຜູ້ໂດຍສານສອງຄົນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນແບບພິເສດຂອງຝຣັ່ງ ໃນຄວາມສົງໄສຂອງການຄ້າມະນຸດ ໂດຍການຈັດແຈງຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກຳ. ສ່ວນພວກຄົນອື່ນໆຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຂໍລີໄພຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ອີງຕາມລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ. ບັນດາໄອຍະການ ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ໂດຍສານ 11 ຄົນແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງເດີນທາງມານຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານພິເສດ.