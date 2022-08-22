ຜູ້ປົກຄອງລັດອິນດຽນນາ ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງໄທເປ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງກາຍເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຄົນຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ແລະບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມການກົດດັນຂອງຈີນເພື່ອໃຫ້ຍົກເລີກການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ທັງໆທີ່ລັດຖະບານໄທເປໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຈາກແຂງຂັນນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບແລະຝຶກແອບທາງທະເນ ໃກ້ກັບເກາະໄຕ້ຫວັນ ນັບແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນໄທເປເປັນເວລາ 2 ມື້ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ໃນອາທິດແລ້ວ ກໍມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດຈຸທີ 2 ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ເອຣິກ ໂຮລຄຳ (Eric Holcomb) ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໄຊອິ້ງເຫວິນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້.
ທ່ານໂຮລຄຳ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພື່ອຈະໃຊ້ເວລາໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສຳພັນໃໝ່ ພ້ອມທັງເນັ້ນຢ້ຳ ເຖິງຄວາມ
ຄວາມສຳພັນທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນພາຄີໃນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນໆກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະເກົາຫຼີໄຕ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ວ່າ “ເປັນການເດີນທາງເພື່ອເສີມສ້າງເສດຖະກິດ” ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດຄົນທຳອິດທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ເລີ້ໝຂຶ້ນເມື່ອສອງປີກ່ອນ.
ທ່ານໂຮລຄຳ ຂຽນລົງໃນບັນຊີທວີດເຕີ້ຂອງທ່ານວ່າ “ຄະນະຜູ້ແທນຂອງພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາໃນອາທິດນີ້ ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຜູ້ນຳທຸລະກິດ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງລັດອິນດຽນນາ ການສຶກສາ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳກັບໄຕ້ຫວັນແລະເກົາຫຼີໃຕ້.”
ຍັງບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ໃດໆຈາກຈີນໃນທັນທີເທື່ອ ຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປເຖິງໄຕ້ຫວັນ.
ຈີນກ່າວວ່າ ໄຕ້ຫວັນແມ່ນບັນຫາທີ່ສຳຄັນສຸດແລະມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນກັບວໍຊິງຕັນ ແລະຕົນຖືວ່າເກາະດັ່ງກ່າວແມ່ນບັນຫາພາຍໃນຂອງຕົນ.
ແຕ່ລັດຖະບານໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບໍ່ເຄີຍປົກຄອງເກາະດັ່ງກ່າວມາກ່ອນ ແລະກໍບໍ່ມີສິດທີ່ຈະກ່າວອ້າງເອົາກຳມະສິດເໜືອໄຕ້ຫວັນ ແລະມີແຕ່ປະຊາຊົນຊາວໄຕ້ຫວັນ 23 ລ້ານຄົນເທົ່ານັ້ນ ສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານຂອງກອງທັບຈີນ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນບໍລິເວນອ້ອມຮອບເກາະໄຕ້ຫວັນ ເຖິງແມ່ນມີຂະໜາດຫລຸດລົງ ກວ່າໃນເວລາຫຼັງຈາກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີກໍຕາມ.