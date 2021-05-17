‘ໄວຣັສສາຍພັນອິນເດຍ’ ເຮັດໃຫ້ບັນດາທີ່ປຶກສາ ຂອງລັດຖະບານອັງກິດ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ 

ລັດຖະບານຂອງອັງກິດຫວັງວ່າ ຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນເຖິງນຶ່ງລ້ານຄົນຕໍ່ມື້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກ້າວເດີນໄປຕາມເສັ້ນທາງ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຂໍ້ຈຳ ກັດຕ່າງໆຂອງປະເທດ ຕໍ່ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຍອມຮັບວ່າ ພວກເພິ່ນກຳລັງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ກໍຕາມ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຄົນຢູ່ໃນຄົວເຮືອນຂອງໃຜລາວນັ້ນ ຊຸມນຸມກັນພາຍໃນເຮືອນໄດ້ ແລະອະ ນຸຍາດໃຫ້ມີການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ້ມຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນບາງສ່ວນ.
ບັນດາທີ່ປຶກສາໃນອະດີດແລະໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ອອກສຽງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ການຮັກສາແຜນການເປີດປະເທດທີ່ໄດ້ປະກາດໄປໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນໄວ້ ຊຶ່ງພວກເຂົາຢ້ານກົວວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນອິນເດຍຢູ່ນີ້ ທີ່ປາກົດວ່າ ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາ ຢູ່ທົ່ວອັງກິດເຊັ່ນກັນ ອາດເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮັກສາໃນໂຮງໝໍແລະການເສຍຊີວິດສູງຂຶ້ນອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ທ່ານມາຣຄ໌ ວອລພວດຕ໌ ອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດຜູ້ສຳຄັນ ແລະທັງເປັນສະມາຊິກຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານພາວະສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ ຄື SAGE ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າ ປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ອັນຕະລາຍ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ໃນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດທຸກຢ່າງຢູ່ພາຍນອກໄກທີສຸດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້, ຄຳແນນນຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ກໍພຽງວ່າ ຍ້ອນວ່າທ່ານສາມາດເຮັດບາງຢ່າງໄດ້ ກໍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈຳເປັນຄວນເຮັດ.”
ກໍລະນີຕິດເຊື້ອຂອງໄວຣັສສາຍພັນ B.1.617.2 ໄດ້ເພີ້ມສູງຊຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງອັງກິດ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທຳອິດຢູ່ໃນອິນເດຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນມີຄວາມສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ການພິຈາລະນາຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະເປີດປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ຖືກກົດດັນຈາກບັນດາສະມາຊິກພັກຂອງທ່ານເອງ ແລະບັນດານັກທຸລະກິດ ໃຫ້ຮັກສາຕາຕະລາງເວລາການປະກາດໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນໄວ້ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອັງກິດເລີ້ມຕົນກັບຄືນສູ່ຄວາມປົກກະຕິຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ພວກເຂົາຢ້ານວ່າ ກ່ານເລື່ອນຂັ້ນຕອນໃນການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ໃດໆນັ້ນ ຈະຖ່ວງດຶງປະເທດໄວ້ ຈາກການຟື້ນຕົວຄືນໃໝ່ຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕົກຕ່ຳຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງຕົນ ໃນຮອບສາມສັດຕະວັດຜ່ານມາ.