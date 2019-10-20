ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ທະຫານສອງຄົນ ແລະ ພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການລະດົມຍິງກັນຂ້າມເຂດຊາຍແດນກັບ ປາກິສຖານ ໃນພາກພື້ນ ແຄັສເມຍ ທີ່ມີບັນຫາ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ກ່າວວວ່າ 6 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຟາກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັນທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານ ນິວ ເດລີ ໄດ້ຖອນສະຖານະພາບພິເສດຂອງ ແຄັສເມຍ ເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ພົນລະເຮືອນ ອິນເດຍ ສາມຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຕຶກບາງຫຼັງ ແລະ ລົດໄດ້ຖືກທຳລາຍ ຍ້ອນການຍິງກັນຢ່າງໜັກຫຼາຍຊົ່ວໂມງຈາກສອງຝ່າຍ ໃນພາກພື້ນ ທັງດາ ທາງພາກເໜືອຂອງ ແຄັສເມຍ ເມື່ອຕອນຄ່ຳຂອງວັນເສົາວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອາວຸໂສທ່ານນຶ່ງ.
ປະກິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ 6 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນ.
ສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນໃນສົງຄາມ ຍາດເອົາພາກພື້ນ ແຄັສເມຍ ສອງຄັ້ງຈາກສາມຄັ້ງ.
ປາກິສຖານ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດການຢຸດຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຍຸແຍ່ໃນເຂດ ທັງດາ, ອີງຕາມກ່າວຂອງໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ພັນເອກ ຣາເຈັຊ໌ ຄາເລຍ.
ທ່ານ ຄາເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຕໍ່ສັດຕູ.”
ກອງກຳລັງ ອິນເດຍ ໃນພາກພື້ນ ແຄັສເມຍ ທີ່ຖືກຍຶດຄອງແມ່ນໄດ້ “ໂມໂຫຈັດ”, ອີງຕາມການກ່າວໃນທວິດເຕີ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງ ພາກພື້ນ ອາຊາດ ແຄັສເມຍ ຂອງ ປາກິສຖານ, ທ່ານ ຣາຈາ ຟາຣູກ ໄຮເດີ. ແລະ ໄດ້ກ່າວ່າເພີ່ມເຕີມວ່າ ພົນລະເຮືອນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ ແມ່ນຢູ່ເມືອງ ມາຊັຟຟາຣາບັດ ແລະ ນີລຳ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີຂອງທ່ານເອງ ພ້ອມກັບ ແຮຊແທກ #KashmirNeedsAttention ວ່າ “ນີ້ແມ່ນຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມປ່າເຖື່ອນ. ໂລກບໍ່ຄວນມິດງຽບ ກ່ຽວກັບ ມັນ.”
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ບານປາຍ ແລະ ໄດ້ມີການຍິງກັນຂ້າມຊາຍແດນເປັນແຕ່ລະໄລຍະນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 5 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອລັດຖະບານ ນິວເດລີ ໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງ ໄປເຂດ ແຄັສເມຍ ຂອງ ອິນເດຍ ເພື່ອລະງັບຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖອນສະຖານະພິເສດໃນການປົກຄອງຕົນເອງຂອງພາກພື້ນນັ້ນ.