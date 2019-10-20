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ທະ​ຫານ ອິນ​ເດຍ ແລະ ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ແຄັ​ສ​ເມຍ

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ປ້າຍ ແລະ ທຽນ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລາວ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພິ​ທີ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ, ເມືອງ ອາ​ເມ​ດາ​ບັດ. 17 ຕຸ​ລາ, 2019. (Photo by SAM PANTHAKY / AFP)

ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້​ວ່າ ທະ​ຫານ​ສອງ​ຄົນ ແລະ ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ກັນ​ຂ້າ​ມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ກັບ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ ແຄັ​ສ​ເມຍ ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້​ກ່າວວ​ວ່າ 6 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ຟາກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ວັນ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ຕັ້​ງ​ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ນິວ ເດ​ລີ ໄດ້​ຖອນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ພິ​ເສດ​ຂອງ ແຄັ​ສ​ເມຍ ເມື່ອ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ ອິນ​ເດຍ ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ຕຶກ​ບາງຫຼັງ ແລະ ລົດ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ ຍ້ອນ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ຢ່າງ​ໜັກຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຈາກ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ທັງ​ດາ ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ແຄັ​ສ​ເມຍ ເມື່ອ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ວານນີ້, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າ​ວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ທ່ານ​ນຶ່ງ.

ປະ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ 6 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 8 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ.

ສອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍນັ້ນ​ ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ ​ຍາດ​ເອົາ​ພາກ​ພື້ນ ແຄັ​ສ​ເມຍ ສອງ​ຄັ້ງ​ຈາກ​ສາມ​ຄັ້ງ.

ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍຸ​ແຍ່ໃນ​ເຂດ ທັງ​ດາ, ອີງ​ຕາມ​ກ່າວ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ພັນ​ເອກ ຣາ​ເຈັ​ຊ໌ ຄາ​ເລຍ.

ທ່ານ ຄາ​ເລຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ ແລະ ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ຕໍ່​ສັດ​ຕູ.”

ກອງ​ກຳ​ລັງ ອິນ​ເດຍ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແຄັ​ສ​ເມຍ ທີ່​ຖືກ​ຍຶດ​ຄອງ​ແມ່ນ​ໄດ້ “ໂມ​ໂຫ​ຈັດ”, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ຂອງ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊາດ ແຄັ​ສ​ເມຍ ຂອງ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ທ່ານ ຣາ​ຈາ ຟາ​ຣູກ ໄຮ​ເດີ. ແລະ ໄດ້​ກ່າ​ວ່າ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ວ່າ ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ ແມ່ນ​ຢູ່ເມືອງ ມາ​ຊັ​ຟ​ຟາ​ຣາ​ບັດ ແລະ ນີ​ລຳ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ພ້ອມ​ກັບ ແຮ​ຊ​ແທກ #KashmirNeedsAttention ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຄວາມ​ປ່າ​ເຖື່ອນ. ໂລກບໍ່​ຄວນ​ມິດ​ງຽບ ກ່ຽວ​ກັບ ມັນ.”

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ບານ​ປາຍ ແລະ ໄດ້​ມີ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 5 ສິງ​ຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເມື່ອ​ລັດ​ຖະ​ບານ ນິວ​ເດ​ລີ ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ ໄປ​ເຂດ ແຄັ​ສ​ເມຍ​ ຂອງ​ ອິນ​ເດຍ ເພື່ອ​ລະ​ງັບ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖອນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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